El multimillonario chino Jack Ma, de Alibaba, aparece fotografiado en Tailandia

El multimillonario fundador de Alibaba, Jack Ma, que mantiene un perfil bajo desde que criticó en 2020 a las autoridades chinas, ha aparecido fotografiado en un famoso restaurante callejero y en un combate de boxeo tailandés en Bangkok.

"Increíblemente humilde, nos honra dar la bienvenida a ti y a tu familia a Jay Fai´s", dice este viernes la cuenta de Instagram del famoso restaurante callejero Jay Fai´s junto a una foto del empresario chino con la fundadora del negocio. La foto ha sido publicada hace unas horas y acumula más de 9.000 "me gusta" y un centenar de comentarios, aunque no está claro cuándo fue tomada.

Según la revista 'Lifestyle Asia', Ma también fue fotografiado en un combate de boxeo tailandés ("muay thai") en el famoso estadio Rajadamnern junto con el campeón de muay thai Buakaw Banchamek.

Jack Ma se atrevió en 2020 a criticar a la burocracia china, pero pasó a adoptar un perfil bajo después de que las autoridades reaccionaran truncando la salida a bolsa de la filial tecnofinanciera de Alibaba, Ant Financial. El magnate chino, del que se especuló que había sido detenido el pasado mayo, algo desmentido después, pasó unas vacaciones en España en 2021, según el periódico hongkonés 'The Standard', y el año pasado habría pasado varios meses en Japón, según 'Financial Times'.

Pekín permitió durante años que el sector tecnológico creciese sin demasiadas regulaciones, pero en 2020 comenzó una campaña de escrutinio que se ha saldado con sanciones para varias empresas del ramo. Entre ella figuraba Alibaba, que se llevó una cuantiosa multa antimonipolio por valor de 18.200 millones de yuanes (2.818 millones de dólares), la mayor de este tipo en la historia del país.