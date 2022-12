Alfonso Biel: "Nuestra capacidad de innovación y mejora es la base de nuestra existencia"

Alfonso Biel es presidente de Sphere Spain, compañía dedicada a la fabricación de bolsas y envases de plástico de última generación y enfocados a la protección del medioambiente. La empresa ha cumplido sesenta años y está a punto de estrenar instalaciones. Por su parte, Biel ha sido nombrado Directivo de Aragón en 2022, máxima distinción que concede la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón.

Este 2022 ha sido muy especial para Sphere Spain: ha cumplido 60 años, ha sido reconocido por su compromiso con el medioambiente y ha estrenado unas punteras instalaciones en Pedrola. ¿Nos dejamos algo?Lo que añadiría es que ha sido positivo en su conjunto, pero muy duro en la gestión del cambio, porque hemos tenido situaciones muy tensas con las que hemos tenido que lidiar, además de construir y ejecutar el cambio de instalaciones.

¿Cuáles cree que han sido las claves de los resultados de la compañía en este año?En general los resultados finales son positivos a nivel de volúmenes, de hecho, nuestro proyecto supera con creces la media que hoy tenemos en Europa en nuestro sector de actividad.

Apuestan desde la compañía por una nueva generación de productos con materiales termoplásticos 100% biodegradables, ¿cuánto representa la innovación en su actividad?Nuestra capacidad de innovación y mejora es la base de nuestra existencia. Es por ello que nuestros productos biodegradables compostables están diseñados para la presente y futura gestión de recogida de residuos orgánicos, que habrá que valorizar en plantas de compostaje. Trabajamos conjuntamente con universidades como la de Barcelona, centros como Aimplas, Itene, etc.

¿Dónde pone ahora Sphere Spain el punto de mira para seguir creciendo?Hay que consolidar los proyectos que hemos abierto sobre las bolsas compostables, trabajando en la norma EN 13432. Desde nuestra asociación nacional y desde el pacto de Responsabilidad y Compromiso Ambiental en la Industria de las Bolsas de Plástico, potenciamos su consumo, ya que es obligatorio por ley. Velamos por que todos los consumidores, mayoritariamente pequeño y mediano comercio, utilicen estas bolsas compostables. Nuestra valoración es que todavía hay un 50% del mercado que no las compra, aunque para el consumo de productos frescos sean obligatorias.

Ha sido nombrado Directivo de Aragón recientemente. ¿Qué supone para usted este reconocimiento?Culmina una vida profesional de 42 años y es el mayor reconocimiento que se puede recibir en Aragón a título personal. Estoy muy contento y me da más fuerzas, si cabe, para seguir intentando ser referente en nuestro sector y aportar nuestro granito de arena a la sociedad y economía aragonesas.

Háblenos del sector, donde usted tiene una dilatada experiencia profesional. ¿Es el plástico una de las industrias que más han evolucionado?Aragón ha sido siempre y es una región muy bien representada en el sector químico. En España, los plásticos han evolucionado enormemente en muy poco tiempo. Representamos el 2,65% del PIB y, en el envase y el embalaje, somos el 4,37% de la cifra de negocio del total de la industria española. Por lo que sé claramente que nos adaptamos al cambio con gran rapidez.

Y en cuanto al tejido empresarial de Aragón, ¿lo considera competitivo a nivel nacional y comprometido con la sociedad, según su experiencia?Creo que sí. Nuestro carácter nos aporta valores de lucha y tesón muy importantes y, a nivel social, aportamos un gran volumen de empleo. Nuestro tejido empresarial está muy bien considerado nacional e internacionalmente.

¿Qué fortalezas cree que debe tener la empresa del mañana para manejarse en un mercado marcado por la digitalización, la sostenibilidad y un permanente entorno de cambio?Para mí siempre ha sido la anticipación, si puede ser marcando tendencia, y estar siempre en continua alerta, porque todo cambia tan rápido que, si te descuidas, dejas de existir.

¿Qué deseo le pediría al Año Nuevo desde el punto de vista profesional?Que no nos venga con tantos problemas como el 2022. No es admisible que, en las puertas de Europa, tengamos una guerra que vaya para los diez meses. Me parece una vergüenza.