Sergio Elizalde: "Ser pequeños nos permite asumir compromisos más potentes, mirar más a las personas"

La 5ª y 6ª generación siguen desarrollando el negocio centrándose en la calidad y la autenticidad. ¿Son las líneas que marcan su futuro?Dos cosas son innegociables: la calidad de nuestra cerveza y hacer las cosas a nuestra manera. Para muchos disfrutar de una Ámbar con los amigos es el mejor momento del día, nuestra obsesión es que en ese momento no falle nada, que la cerveza esté perfecta. Para ello, en 2022 hemos desarrollado una tecnología propia, moliendo el lúpulo en casa y logrando así que nuestra cerveza esté más fresca más tiempo. También hemos reinventado la categoría 0,0, que creamos en los años 70, la llamamos Triple Zero: cero alcohol, cero azúcar y cero emisiones de CO2. No sabemos de nadie en el mundo que haya hecho algo parecido.