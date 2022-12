El PP critica que las medidas anticrisis del Gobierno "llegan tarde y se quedan cortas"

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha criticado que el reciente anuncio de medidas económicas realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "llega tarde y se queda corto ante la situación que viven los españoles".

Entre otras medidas, el último paquete anticrisis lanzado por el Gobierno suprimirá durante seis meses el IVA del 4% que se aplica a todos los alimentos de primera necesidad, entre ellos el pan o la leche, y rebaja del 10% al 5% el del aceite y la pasta para hacer frente al impacto de la guerra.

En rueda de prensa, Gamarra ha explicado que si por algo se caracteriza el 2022 es por haber sido "el año de la inflación", que a su juicio han pagado los españoles y a un precio "muy caro". No obstante, esta situación no la han vivido las arcas públicas, que según la secretaria general del PP ha alcanzado un "récord de recaudación" por parte del Gobierno, con más de 33.000 millones de euros de excedente por la subida de los precios.

Más información El Gobierno limita el descuento del carburante a sectores profesionales

Llegan en el último minuto y no sirven

La también portavoz del Grupo Popular ha incidido en que el incremento de recaudación, principalmente por vía del IVA, no ha servido para aliviar la economía familiar, ya que en su opinión llegan en el "último minuto".

Según ha recordado, desde su grupo se lleva pidiendo desde hace meses rebajas fiscales, en especial referidas al IVA de los alimentos, que de haberse adoptado en septiembre, cuando lo sugirió el PP, habrían supuesto un ahorro de 300 millones de euros en la cesta de la compra de los españoles.

"Esos 300 millones de euros en la cesta de la compra ya se han pagado y ya están en las arcas del Gobierno de España", ha recriminado Gamarra, que ha recriminado también que la bajada del IVA deja fuera a productos como la carne, el pescado, las conservas o el agua, pese a que "se han encarecido de manera sustancial en los últimos años".

Voto conjunto, aunque haya medidas similares a las del PP

No obstante, la secretaria general del PP no ha aclarado si su grupo parlamentario se posicionará a favor o en contra del decreto que incluya las medidas anticrisis, aunque sí ha apuntado que el sentido del voto definitivo "no se debe entender como la oposición a todas y cada una de las medidas, sino al final al conjunto del real decreto".

En lo que respecta al cheque de 200 euros para familias con rentas inferiores a 27.000 euros anuales, Gamarra considera que también es insuficiente, ya que deja fuera de la ayuda a unos 8 millones de españoles que "son clase media" y que también "están sufriendo la inflación".

Por el lado de la retirada de la subvención al combustible -a excepción de conductores profesionales-, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso considera que "hay otros muchos sectores" que necesitan el vehículo como un "elemento fundamental" para trabajar, por lo que verán como su actividad económica afectada por la retirada de la ayuda de 20 céntimos, una situación que también enfrentarán aquellas familias con recursos más bajos.

Fondos europeos

Por otro lado, Gamarra se ha referido a la gestión de los fondos europeos, que ha asegurado se enmarcan en el "fracaso" y la "ineficacia" por parte del Gobierno, ya que en su opinión no está llegando a la economía real.

Y es que, según ha explicado la secretaria general, hasta la fecha "tan solo" 602 millones de euros han llegado a la economía real, mientras que 6.700 millones son pagos que se han realizado entre diferentes administraciones.

"No se están convirtiendo en el instrumento de tracción y transferencia a la economía real que debiera ser en estos momentos", ha apostillado Gamarra, que ha recordado además que España, junto a la República Checa, es "el único país" que no ha recuperado los niveles de PIB prepandemia.

Para Gamarra, España "está peor" que antes de la pandemia, y esto se debe a "un Gobierno que no está a la altura de lo que es España" y que, además, no acomete las reformas estructurales necesarias en España.