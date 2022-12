Asaja Huesca cierra un año agrícola 2022 con más sombras que luces

Asaja Huesca ha hecho balance del año agrícola 2022, en el que ve más sombras que luces. Y es que el alza de precios no ha compensado el encarecimiento de los costes tanto de materias primas como de la energía, que se han llegado a quintuplicar, y la caída de las producciones derivada de las heladas y el exceso de calor.

Así lo han asegurado este martes el presidente de la organización, José Fernando Luna, y el secretario general, Ángel Samper, quienes también han denunciado los recortes de los fondos propios destinados por el Gobierno de Aragón a políticas de desarrollo rural ya que aseguran que mientras los presupuestos de la Comunidad casi se han duplicado en diez años, pasando de 4.500 a 8.000 millones de euros, los citados fondos se han reducido a la mitad (de 60 a 30 millones). "Esto es una bestial tomadura de pelo al territorio, al medio rural y al discurso de la despoblación", han señalado.

Luna ha explicado que el hielo afectó a los cultivos frutícolas, la vid y el olivo, mientras que el calor mermó las segundas cosechas de cereal que permiten sacar un rendimiento extra. Mientras, los costes de producción se han disparado y ha puesto como ejemplo que los precios de los fertilizantes han subido de 250 euros a 800 y 1.000 euros por tonelada, o que la factura eléctrica de las comunidades con regadío ha pasado de 100 a 500 o 600 euros por hectárea de media. "No podemos quejarnos de los precios, porque han sido buenos, pero sí del rendimiento económico porque hemos tenido unos costes más caros y una bajada de la producción", ha resumido.

En cuanto a la PAC, han criticado la excesiva burocracia "porque somos el sector más intervenido y fiscalizado". Y también consideran que "Europa sigue en un error porque Estados Unidos y China están potenciando su producción y aquí seguimos en una política de jardín". También han incidido en que la UE está imponiendo la digitalización del sector "a velocidad de vértigo" pero en cambio "los propios programas de las administraciones públicas son chapuceros y están asfixiando a nuestros técnicos".

Preocupación por el bajo nivel de los embalses

Desde Asaja han reconocido tener "muchísima preocupación" por el bajo nivel de los embalses y temen que se repitan los cupos. Este año, por ejemplo, han contado con un límite de 5.000 metros cúbicos por hectárea en Riegos del Alto Aragón "con lo cual muchos cultivos no han podido desarrollarse al 100%". Y han lamentado que al no tener "garantías de agua embalsada" no se pueden realizar planificaciones a corto y medio plazo. "Esto nos hace estar en un jaque constante", ha afirmado José Fernando Luna.