Quiebra de FTX: claves del nuevo susto en criptomonedas y cómo ha afectado al bitcoin

Una semana después de la debacle de la plataforma de criptomonedas FTX, el sector sigue sin recuperarse y las valoraciones de las principales divisas virtuales continúan resintiéndose. FTX se desplomó en un día pasando de 22 a 5 dólares (de 21,32 a 4,85 euros), para seguir en caída libre hasta poco más de un dólar una vez confirmada la quiebra de la firma. Eso se tradujo en que su fundador, el estadounidense Sam Bankman-Fried, vio cómo salía en cuestión de días de la lista de millonarios. Un nuevo susto para los inversores en criptomonedas y quienes se plantean serlo.

FTX es un 'Exchange', un punto de intercambio de criptomonedas. "Funcionan como mercados en línea en los que cualquiera puede comprar criptos", explica Antonio Lorente, presidente de la asociación Blockchain Zaragoza, que agrupa a profesionales de este mercado. FTX era uno de los mayores del mundo, junto con otros conocidos como Binance o Coinbase. "Una ronda de financiación a principios de 2022 situó su valoración en cerca de 32.000 millones de dólares", pone como ejemplo.

"El caos de estas semanas sin duda ha sacudido a los inversores minoristas que confiaban en FTX y en el mercado de las criptomonedas, y que han visto desde primera línea lo sucedido", reconoce. Desde el Banco de España y otras instituciones de inversión se viene alertando de la "extrema volatilidad de las criptomonedas, que puede desembocar incluso en la pérdida de todo el capital invertido".

Los asesores en este tipo de inversiones llevan una semana intentando calmar a sus clientes y buscar estrategias. "Otras quiebras que han acontecido este año como la de la plataforma Celsius han provocado consultas, pero esta vez estamos hablando del tercer Exchange mas grande por volumen de operaciones, de manera que el número de usuarios afectados es considerablemente mayor y el importe afectado también", reconoce Juan Salgado, socio de CL Cripto, consultoría y asesoría de Zaragoza.

El principio del fin de la plataforma de divisas se produjo con la aparición de un informe de CoinDesk, plataforma de informaciones especializadas en criptomonedas, en el que se citaba un documento privado que ponía en duda la solidez de FTX y planteaba cuál era su vinculación real con el fondo de cobertura de criptomonedas del mismo fundador, Alameda Research. "Sam Bankman-Fried poseía miles de millones de dólares de la propia criptomoneda de FTX, FTT, y la había estado utilizando como garantía en otros préstamos y haciendo inversiones de altísimo riesgo", resume Lorente sobre las principales acusaciones que terminaron haciendo que los inversores huyeran en masa provocando la quiebra. Las autoridades de EE. UU. han abierto también una investigación.

"Lo que ha ocurrido en FTX es una crisis de liquidez", explica Salgado. FTX y su fondo de inversión Alameda Research tenía deudas por valor de 7,4 mil millones de dólares respaldados, en gran medida por activos ilíquidos, entre ellos una criptomoneda que creaban ellos mismos, FTT, resume. Cuando se destapó esta situación se vio que "estaba sobreendeudado sobre unos activos que no podían vender en caso de una situación que exigiera convertirlos en activos líquidos para hacer frente a sus deudas", expone.

Efecto contagio

Desde el sector son conscientes de que puede haber un efecto contagio tras el "desmoronamiento" de FTX. Los ojos están puestos sobre otras compañías para ver si pueden soportar las caídas que se han extendido a las distintas monedas virtuales. "FTX se había erigido en el ejemplo de la fiabilidad de las criptodivisas" por lo que "ha suscitado grandes preocupaciones sobre un sector que en gran medida no está regulado, como lo es el de los 'exchange'". Esta última es la denominación para un "punto de encuentro" donde se realizan los intercambios de criptomonedas a cambio de dinero 'fíat' o de otras criptomonedas. "En estas casas de cambio online es donde se genera el precio de mercado que marca el valor de las criptomonedas en base a la oferta y demanda", explica.

El 'tsunami' de FTX se ha llevado por delante las valoraciones del resto de criptomonedas. La más popular y que más volumen de dinero mueve, el bitcoin, ha conseguido frenar su caída, pero lleva casi un 20% perdido en la última semana, hasta los 16.600 dólares (16.000 euros). El porcentaje de descenso es similar en el caso de ethereum, que se paga a 1.251 dólares (1.200 euros).

A la hora de dar consejos, el presidente de Blockchain Zaragoza reconoce que es "complicado" y más todavía "prever una situación como esta, en la que se destapa una trama de este estilo, que arrastra a todo el mercado". El impacto en el resto de monedas virtuales es inevitable y mayor que en otras inversiones como las de acciones en bolsa. "Quizá el impacto no es tan pronunciado como en el mundo cripto, ya que no es tan fácil deshacer posiciones, y el miedo no se visualiza de una manera tan rápida. En el mundo cripto es muy sencillo hacer operaciones rápidamente", confiesa.

¿Qué hacer si se tienen inversiones en criptomonedas?

El experto de Blockchain Zaragoza diferenciaría dos escenarios y aconseja lo siguiente:

Si hemos estudiado el proyecto, y conocemos el potencial de las criptos en las que hemos invertido recomendaría esperar .

. Sin embargo, el experto reconoce que como este caso, lo que está siendo el foco de las noticias es el Exchange "y no la cripto en sí", considera, por lo que entiende que pedir tranquilidad a la gente "es muy complicado", cree que lo normal sería moverlos a una 'wallet' sino se está operando con ellos. En el mundo de las finanzas digitales, una 'wallet' se refiere a monedero o cartera digital donde se puede almacenar y gestionar tu dinero en este caso, criptomonedas.

¿Cómo actuar si se ha invertido en la firma quebrada?

Salgado indica que una vez que el 'exchange' ya ha quebrado "lo importante es extraer pruebas de nuestros fondos para poder acreditar nuestros activos en caso de concurso de acreedores". Para ello, afirma que puede servir una captura de pantalla o un documento pdf descargado del 'exchange', y los datos de nuestra operativa para poder tenerlos en cuenta a nivel fiscal.

El asesor en criptomonedas añade que es importante guardar estos comprobantes porque advierte que el procedimiento, una vez se declara la quiebra, suele incluir "cerrar los accesos web y las aplicaciones móviles y si esto pasa y no hemos conseguido extraer esa información la justificación de nuestros fondos y operaciones pasa a ser casi imposible".

A la hora de hacer previsiones la extrema volatilidad del mercado, con desplomes como este último, hace imposible saber si se está en el camino de la recuperación. "Ya se habían sufrido unos cuantos golpes a lo largo del presente año, pero todavía no nos habíamos recuperado del último", confiesa Lorente. De las crisis sufridas, cree que "en esta ocasión el golpe es más duro si cabe, ya que no ha sido originado por la propia dinámica del mercado, sino por la mala praxis de un 'exchange', y esto ataca a los pilares de la comunidad".

Salgado cree que se puede decir que ya se estaría "completando la fase bajista" en el caso de bitcoin. Pese a ello, es consciente de que actualmente el entorno económico es "hostil" para la inversión debido a la crisis económica, la elevada inflación y mayor endeudamiento de las familias por lo que, a corto plazo, vislumbra "niveles de precios mas bajos". Consigue ver un lado positivo a la crisis de la plataforma y es que "el resto de 'exchange' se están dando cuenta de que necesitan mantener la confianza de los usuarios y han comenzado a publicar sus balances y las reservas de criptoactivos que mantienen en sus 'wallets', permitiendo que los usuarios puedan conocer la salud financiera de la empresa".

