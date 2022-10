Los funcionarios de la Seguridad Social convocan movilizaciones contra las "cargas insostenibles" y el "maltrato" al usuario

Los funcionarios de la Seguridad Social han dado por "rotas" las negociaciones para la mejora de las condiciones laborales y de atención a los ciudadanos tras la falta de acuerdo con el Ministerio que dirige José Luis Escrivá. CC. OO., UGT y CSIF han enviado este lunes un comunicado conjunto en el que han explicado que la Mesa Delegada Extraordinaria celebrada el pasado 27 de octubre con la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, "lejos de evitar el inicio de movilizaciones", con las que ya habían amenazado si no había avances, se reiteró "en el incumplimiento sistemático de cuantos temas se expusieron". De ahí que estudien comunicar a lo largo de noviembre un calendario de protestas con manifestaciones y paros e incluso huelgas, todavía por definir.

Los funcionarios han criticado que el ministerio del que dependen solo haya reconocido el "traspaso de responsabilidad al Ministerio de Hacienda y Función Pública, que es finalmente quien no autoriza, quien no responde, quien no habilita, quien no contribuye a que la Seguridad Social salga del más absoluto abandono, con las consecuencias hacia el personal y al conjunto de la ciudadanía, de lo que debería ser un servicio público y de calidad", han criticado.

Condenar al fracaso a un servicio público

Los sindicatos han explicado que sin las mejoras que piden se condena "al fracaso" un servicio público que "ha dejado de merecer ese nombre porque ya no respeta a la ciudadanía a los que hace tiempo que maltrata sin respetar sus derechos". En esta Mesa Delegada se revisaron las materias de negociación, "sin que la subsecretaria del Ministerio haya aportado nada objetivo", han reprochado. "Solamente y una vez más, declaraciones de intención sin sentido alguno", han criticado. Así, han denunciado que los acuerdos siguen incumplidos y las "erráticas políticas de personal evidencian una desesperada gestión del naufragio".

Las centrales sindicales han recordado que se han cumplido ya "muchos años" desde que los Pactos de Toledo recomendarán la reestructuración del Sistema de la Seguridad Social. "El actual Gobierno nos hizo creer que se lo tomaba en serio cuando la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, le puso como fecha límite el pasado 30 de junio para la aprobación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social", han señalado. Los sindicatos pidieron el cumplimiento del Acuerdo de Fondos Adicionales 2018/2020 en la Seguridad Social, pero la subsecretaría apuntó al Ministerio de Hacienda como la que se interpone en la tramitación del proyecto de ley de creación de la Agencia Estatal. "No quiere que la Seguridad Social funcione y perder el control que tan nefastamente ha ejercido llevándola al caos en el que se encuentra", han denunciado los sindictos.

Personal "de quita y pon"

Los sindicatos han denunciado que la responsabilidad del incumplimiento de parte de las medidas suscritas en el Acuerdo de Mejora de las condiciones generales de trabajo, suscrito el 29 de noviembre de 2018, con el entonces Secretario de Estado de la Seguridad Social y Subsecretaría del Ministerio, "es compartida" con la del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y del Ministerio de Hacienda y Función Pública. "En materia de personal solo aporta la Administración su alborozo por la próxima contratación de 1.615 interinos, que van a desestabilizar aún más el sistema al que habrá de dotar de puertas giratorias para este tipo de personal de quita y pon con el que se pretende paliar una pérdida de efectivos que sobrepasa con creces estos ridículos parches", han alertado.

Este último aumento de personal advierten de que no va a evitar "los millones de llamadas desatendidas por desbordamiento, ni las largas colas que se ocultan tras unas citas previas imposibles de conseguir, ni la interrupción de rentas por retrasos en el reconocimiento del derecho".

"Esta es la situación que nos lleva a CC. OO., UGT y CSIF a iniciar movilizaciones, tras llevar muchos años denunciado las erráticas políticas de personal llevadas a cabo en la Seguridad Social", han concluido. En la lista de problemas actuales añaden las citas previas, no previas o sin cita, con un servicio deficiente a la ciudadanía; el cierre de oficinas de atención a la ciudadanía, el cambio de modelo de atención al público, la pérdida de empleo, la falta de ocupación de los puestos de trabajo, la avanzada edad del personal que hace inviable el necesario traspaso de conocimientos, las cargas de trabajo "insostenibles" y la deslocalización de expedientes, además de "tiempos de gestión y de tramitación de expedientes que se dilatan en el tiempo".

Los sindicatos consideran "agotados todos los cauces de negociación para evitar el colapso de gestión" y en defensa del servicio público que presta la Seguridad Social, han comunicado al Ministerio la ruptura de la negociación y el inicio de las movilizaciones que comienzan con el Paro Técnico Sindical.

Los tres sindicatos han hecho un llamamiento al resto de organizaciones sindicales que se quieran adherir al conjunto de acciones y movilizaciones que se aprueben, y al conjunto de trabajadores y trabajadoras a secundar las medidas de presión para "revertir la situación actual, recuperando derechos para la ciudadanía y condiciones dignas" para prestar un servicio público de calidad.