¿Volverán los plazos fijos? Primeras ofertas tímidas con las subidas de los tipos de interés

El aumento de los tipos de interés para tratar de controlar la inflación supone que la cuota de la hipoteca sube si es variable y cuestan más caros los créditos. Sin embargo, el escenario actual de alzas de intereses tiene un lado positivo ya que debería de beneficiar a los ahorradores, aquellas personas que disponen de dinero bajo el colchón, que en la última década de tipos de interés en torno a 0% no han conseguido nada de rentabilidad sin arriesgar. Para este colectivo empieza a asomarse la vuelta de los plazos fijos, aún muy tímidamente.

La teoría dice que cuando el dinero cuesta más para quienes lo piden, se puede conseguir más también si se quiere tenerlo guardado en el banco. Los depósitos o plazos fijos son productos financieros que ofrecen la posibilidad de cobrar interés por el dinero sin asumir riesgos. En los últimos años ha sido algo imposible porque los intereses han caído para el ahorro seguro y se ha tendido a contratar otros productos que incorporaban riesgo como los fondos de inversión. Actualmente en el mercado se pueden encontrar ya depósitos que rondan el 2% de interés, pero que siguen sin poder batir la subida del coste de la vida, que llega al 9%, según el dato adelantado del Índice de Precios al Consumo (IPC) de septiembre.

Muy por debajo de la inflación

"La mayoría de las remuneraciones no están alcanzando los niveles de la inflación todavía", reconoce José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón (Ucaragón), que ve solo algún "intento tímido" de subida. Esto hace que pierdan atractivo. Considera que aúno no ha llegado el momento de los depósitos ya que ahora solo ha comenzado el encarecimiento de los préstamos. Para quienes no buscan riesgo plantea optar por productos como la deuda pública, aunque hay países donde "se ha ido al garete" como Reino Unido e Italia, "o esperar a que aparezcan plazos fijos o fórmulas de mayor seguridad". En cualquier caso, aconseja "no ir a fórmulas de mayor riesgo".

Las entidades tradicionales siguen más centradas en ofertar fondos o hipotecas, ahora a tipo fijo con la subida del euríbor, que en los depósitos. "Algún banco está empezando a hacer algún tipo de oferta, pero todavía bancos marginales, no los grandes bancos", señala Oliván. Los primeros en dar el paso para ofrecer plazos fijos más atractivos han sido bancos por internet y los extranjeros. En el comparador de la plataforma kelisto.es se pueden encontrar entidades de Francia, Italia, Eslovaquia y Letonia con productos entre el 2 y el 2,5% de interés. La banca española no ha entrado en ninguna 'guerra' de depósitos, como ha ocurrido en épocas anteriores de tipos altos. En el caso de los bancos extranjeros, hay que tener en cuenta la protección que tengan los ahorros en dichos países en el supuesto de que quiebre la entidad. En España existe el Fondo de Garantía de Depósitos, que cubre 100.000 euros por depositante.

El grueso de los activos financieros de los hogares españoles se mantiene en efectivo y depósitos (el 40% del total), seguido de las participaciones en el capital (29%), las participaciones en fondos de inversión (14%) y los seguros y fondos de pensiones (13%), según los últimos datos del Banco de España del informe 'Las cuentas financieras de la economía española' correspondientes al segundo trimestre de 2022. El apartado de efectivo y depósitos fue el que más creció en los hogares (en 1,7 puntos porcentuales) con respecto a un año antes, "mientras que el peso de los seguros y fondos de pensiones fue el que más cayó (-1,6), condicionado este último por su revalorización negativa", indica el balance.

Sin embargo, en el caso de Aragón, los fondos de inversión han ganado peso en los últimos años. La ratio fondos de Inversión/depósitos registró en 2021 un ascenso hasta suponer el 45%, frente al 23,8% de media nacional, atendiendo al último Observatorio Inverco, que analiza la evolución de los fondos de inversión en España, aunque dentro de ellos, se buscan más los más conservadores.

En los últimos años ha habido un trasvase de ahorradores a inversores, en busca de productos con más rentabilidad. Además de los fondos de inversión ha habido quien ha optado por volver al ladrillo, sobre todo, comprar pisos para alquilar. "Seguramente la inversión más interesante puede ser la de invertir en activos ya sean inmobiliarios o de otro tipo que vayan a tender a mantener su valor por encima de la inflación", apunta Oliván. En este sentido, recuerda que los precios de las viviendas están creciendo "en el entorno del 7%", en los últimos estudios, "que es lo que previsiblemente será la inflación a final de año". Así, "invirtiendo en vivienda no es que ganaremos dinero sino que simplemente dejaríamos de perder lo que se va a comer la inflación", concluye.

Oliván espera que los bancos empiecen a hacer ofertas para "empezar a subir los tipos de remuneración", aunque cree que "otra cosa será en qué tipo de productos, si van a ser en los tradicionales" como cuentas corrientes, plazos fijos "o va a haber fórmulas imaginativas". De ahí que aconseje que los ahorradores se fijen bien en qué producto contratan y recuerda que con las fusiones que ha habido en el sector en la última década "cada vez tenemos menos bancos y, por lo tanto, la competencia es menor". Al reducirse el número de entidades considera que "la libertad del inversor/ahorrador es pequeña" y está "sometido a la oferta bancaria, que se ha reducido enormemente".

