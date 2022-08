Planes de verano con poco presupuesto: "Estoy 15 días gratis en Alicante y quiero ir a Nueva York"

El cambio de quincena supone el inicio de las vacaciones para unos y el final para otros, que suspiran por alguna escapada más antes de que termine el verano. Este año el presupuesto es más escaso debido a la subida del coste de la vida que llevan meses sufriendo los bolsillos, pero hay quienes buscan alternativas como el intercambio de casas para reducir la factura del viaje. No siempre se podrá elegir el destino ni las fechas, por lo que es necesario planificar con tiempo, pero cuantas más visitas y buenas críticas consiga la vivienda, más posibilidades de viajar tendrán sus dueños. Hay que abonar una cuota anual que suele ser asequible. Las asociaciones de consumidores piden que se regule una normativa específica.

Elena Dieste pasa sus vacaciones este año en la localidad alicantina de Moraira, una pequeña población de la costa mediterránea en la que disfruta de 15 días de descanso sin hacer frente al desembolso del alojamiento. "Estoy 15 días gratis en Alicante y luego quiero ir a Nueva York", cuenta sobre sus planes una vez que acumule puntos suficientes. De momento, mira apartamentos en la Gran Manzana mientras disfruta de la playa. Ella es una de las usuarias aragonesas de la plataforma Home Exchange, una de las que operan en el mercado para poner en contacto a particulares que quieren intercambiar su piso, que suma 2.750 usuarios en Aragón. El intercambio puede ser recíproco o con un usuario distinto al que visita tu vivienda. Se pagan 149 euros al año.

"He estado en Mallorca, Mojácar, Marbella, Santander, Londres, París, Roma e Irlanda"

"Empecé en 2015 con el intercambio de la casa del pueblo y no paré. Ha venido mucha gente, sobre todo, muchos franceses y belgas", cuenta Elena sobre su experiencia. En dicho año arregló la casa que había sido de su madre, situada en un pequeño municipio oscense, junto a los Mallos de Riglos y decidió alquilarla o intercambiarla. Se trata de un inmueble para 11 personas. Desde entonces lleva 53 intercambios que la han dado 'puntos' en la plataforma que le han permitido viajar tanto por España como por el extranjero. "He estado en Mallorca, Mojácar, Marbella, Santander, Londres, París, Roma e Irlanda", pone como ejemplos. A diferencia de las plataformas en las que se puede cobrar un alquiler por la vivienda, como Airbnb, aquí el cambio es gratuito, pero en su caso le compensa económicamente. "Al final es dinero también porque lo que no te gastas en viajar te lo ahorras".

De la segunda vivienda a intercambiar casa

La segunda vivienda suele ser la primera que ofrecen los españoles en la citada web, pero también hay habituales. Elena ha dado el paso este año y ha decidido colgar su piso en el barrio zaragozano de Miralbueno porque ya no puede intercambiar la del pueblo, que ha alquilado por un periodo largo. "No está en el centro y aún así está viniendo la gente", comenta. Se trata de un ático con terraza en un recinto con piscina y pistas de pádel, que este verano ha recibido ya tres intercambios. Confiesa que en su entorno había quien le preguntaba con sorpresa: "¿Cómo vas a dejar tu casa?". Asegura que "la gente por lo general cuida muchísimo todo, como si fuera tu casa" porque al final "tú vas a la de ellos". Además destaca que funciona como "una red social y surgen hasta amistades".

Asegura que nunca ha tenido problemas con quienes han acudido a su vivienda. Ella reconoce que un par de veces ha tenido que reclamar a la plataforma porque el piso al que fue no se correspondía con lo que aparecía en la web. "En París llegamos a una casa en la que habían dejado dos gatos y olía fatal por falta de limpieza. Mandé fotos y me enviaron a un hotel hasta que me encontraron otra casa al día siguiente", relata. En ese caso sí que se especificaba que dejaban a las mascotas, pero ella se quejaba de la suciedad. Destaca como ventaja de esta alternativa para viajar que hay muchas casas que admiten animales, porque ella viaja con un perro.

Teresa Millán y Rene Arza intercambian su vivienda en internet. H. A.

René Arza y Teresa Millán viven en Zaragoza y también se han apuntado a intercambiar su casa. Se trata de su vivienda habitual, pero solo una parte de ella. Residen en un piso del barrio de la Magdalena, en pleno casco histórico de la capital aragonesa. "Nos lo dijeron unos amigos que tenían una segunda vivienda en el Pirineo y lo estaban usando. Viajaban en verano con el intercambio. Nuestro piso es de los antiguos, grande, y lo teníamos dividido en dos, uno en alquiler y ahora lo uso para hacer trabajos. Al conocer esta opción decidimos usar ese espacio", cuenta ella, que es doula y acompaña y aconseja a embarazadas. Llevan dos años en Home Exchange y han viajado a ciudades como Lisboa, se han alojado en el centro de Bilbao en un ático, en Barcelona en el Paseo de Gracia en una casa con jardín privado y han pasado este verano una semana en Cambrils en un apartamento con doble planta y piscina privada a 150 metros playa.

"Al principio te da un poco de cosa dejar tu casa"



"Cuidan las viviendas mucho más que cuando lo teníamos alquilado"



"Al principio te da un poco de cosa dejar tu casa", reconoce, pero se han ido dando cuenta de que la confianza está en la base del intercambio. "Nos sorprendió cuando fuimos a Lisboa porque nos dejaron todo incluso con los ordenadores encima de la mesa. Tenían confianza plena en los huéspedes", afirma. "Cuidan las viviendas mucho más que cuando lo teníamos alquilado", reconoce sobre los usuarios que han pasado por la suya.

Intercambio de casas en Zaragoza. Home Exchange

Este año ha pasado por su piso una joven francesa que estuvo dos noches y otra española se quedará casi dos semanas en septiembre porque viene a hacer unas prácticas a Zaragoza. "Nos ha llamado la atención toda la gente que viene por distintos motivos como congresos, un campeonato deportivo, gente de paso de Madrid a Barcelona. Gente de todas las edades", señala.

Reconoce que "no siempre encuentras casa en el destino que quieres, tienes que estar un poco abierto" y aconseja "empezar a planificar con unos meses de tiempo". Entre las razones que "en verano como muchas son segundas viviendas mucha gente las utiliza porque es donde se va de vacaciones o las alquila", comenta.

Esto se nota en que el 50% de las casi 3.000 viviendas aragonesas en la citada plataforma se encuentran en Huesca, por delante de Zaragoza con el 38,69% y el 10% en Teruel. En lo que va de año los usuarios que han optado por algunos de los alojamientos de la comunidad han pasado 4.900 noches. Aragón no figura entre las comunidades preferidas por los usuarios de la plataforma, donde triunfan otras más turísticas como Cataluña, Andalucía, País Vasco, Comunidad Valenciana, Madrid y Baleares. De enero a junio ha aumentado un 64% el número de pernoctaciones en Aragón. Fueron unas 3.000 en 2019 y ahora son 4.900 en lo que va de año. Las previsiones de la compañía es que aumenten en un 8% este año.

Pilar Manrique, la portavoz en España de Home Exchange, es también usuaria. "Empecé con el intercambio de mi primera residencia en Córdoba como una forma diferente de viajar para entrar más en contacto con la cultura local", cuenta.

En España, la plataforma ya ha conseguido más que duplicar el número de noches en 2021 y ha superado ligeramente (3%) las de 2019, antes de la pandemia de covid que en 2020 cerró fronteras para frenar contagios. Espera terminar con unas 460.000 pernoctaciones. La portavoz reconoce que la pandemia ha provocado una situación de crisis. "Para el intercambio de casas obviamente hemos tenido dificultades cuando había restricciones de movilidad, pero luego las características del intercambio han hecho que las personas que viajaban así o intercambiaban se han visto seguras", asegura. Así, "no tienen que compartir zonas comunes y la rotación de invitados es menor que una casa de alquiler turístico", pone como ejemplos.

Entre el perfil de usuarios destaca que hay muchas familias que buscan "llegar a una casa en la que tienen todo lo que necesitan o todo el espacio que necesitan si son familias numerosas".

Requisitos para intercambiar y cómo reclamar en caso de problemas

Desde asociaciones de consumidores como Ucaragón alertan de que en caso de problemas, los usuarios se encuentran más desprotegidos a la hora de reclamar por la falta de una normativa específica. "No se les aplica la ley de protección de los consumidores", advierte José Ángel Oliván, presidente de la citada organización. Al tratarse de una plataforma que actúa como intermediaria, se considera que se trata de un negocio entre particulares, por lo que si hay problemas y no hay acuerdo la única vía será acudir a los tribunales. Oliván cree que aunque se venda como un intercambio "gratuito", se trata de "un negocio".

"Nuestra pelea es que haya una normativa que plantee que este tipo de intermediaciones son siempre empresariales, que son negocios, por lo que al usuario se le debería aplicar la normativa de consumo"

"Parece que es un tema de colaboración", en referencia a las plataformas de economía colaborativa, pero "es un negocio, hay una empresa que está intermediando", apunta, en referencia a que cobra una cuota anual. "Nuestra pelea es que haya una normativa que plantee que este tipo de intermediaciones son siempre empresariales, que son negocios, por lo que al usuario se le debería aplica la normativa de consumo", detalla, que es más proteccionista. Entiende que "aunque no haya intercambio de dinero no quiere decir que no haya pago", ya que se hace mediante el piso que se intercambia.

La portavoz de Home Exchange explica que en caso de problemas como daños en la vivienda, la plataforma responde con unos límites. Los primeros 500 euros por desperfectos los asume la familia que viaja. Si por daño accidental el valor es mayor responde la plataforma. La vivienda que se ofrece para intercambiar puede ser en propiedad o alquiler. "Al no haber transacción económica no hay problema en intercambiar, pero recomendamos que el propietario esté al tanto", señala. El intercambio puede ser entre dos propietarios por sus respectivas casas o entre diferentes. No se cobran gastos de cancelación.