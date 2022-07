La venta 'online' va a más y el gasto, a menos

Las ventas 'online' seguirán creciendo solo a un dígito, no como en tiempos de pandemia, pero la estimación es que puedan crecer alrededor del 7% este año, apunta David Rey, director de la plataforma aragonesa Zerca! que lleva en marcha desde 2019 -impulsada por el centro de investigación T-Zir con Telefónica y Correos- a la que están asociados 1.200 comercios de toda España, unos 800 aragoneses.

Eso sí, aunque el comercio electrónico siga manteniendo las ventas, apuntó, serán de menor importe dado que los economistas auguran cierta bajada en el consumo por la elevada inflación. Aunque algunos operadores locales piensen que el año se cerrará con menos ventas, en general el comercio electrónico ha crecido un 6% este primer semestre, añade Rey, confiado en que esta tendencia se mantenga en lo que queda de año.neses consumieron en comercio electrónico 2.298 millones, el 7% más que hace un año, cruzando datos de la CNMC, del INE y de otras fuentes.

Sin embargo, afirmó, solo el 40% de esas ventas se quedaron en España y un 6% de las transacciones (138 millones) se realizaron a empresas aragonesas: "Mientras los aragoneses compraron casi 2.300 millones 'online', solo 138 millones se quedaron aquí", conveniente, apunta, "de vender en tienda física y en internet, puede ser que se te agote el stock, pero siempre te aportan soluciones".

Para Elisabeth Ibarz, que dirige la tienda exclusivamente 'online' Chocopeques desde Binéfar, Zerca! ha sido como un trampolín de lanzamiento que le ha servido para crecer un 20% en ventas. Eso sí "trabajando muchas horas: la gente piensa que en internet los productos se venden solos, pero cuesta bastante".

Por ahora, en su caso, no se plantea abrir también tienda física porque no le aportaría esa flexibilidad que le da trabajar desde casa, pero considera que estos dos canales de venta van a convivir mucho tiempo. "Si no pasear por las ciudades seria muy triste", comenta. Para esta psicóloga de profesión, ser su propia jefa le ha supuesto dejar atrás "unos horarios muy esclavos" en servicios sociales donde trabajaba antes de decidirse hace siete años a dar el paso de convertirse en autónoma.

El protagonismo en unos años lo tendrá internet, sin duda alguna, opina Iván Duque, que después de 30 años trabajando como pescadero (con seis personas contratadas), traspasó el negocio y se puso una herboristería Maktub, en el barrio del Actur. "Para mí Zerca! ha supuesto conseguir más ventas, sobre todo de gente de fuera de Aragón que compra en tu establecimiento". Ha supuesto, añade, "cambiar el cuchillo por el ordenador" y lo mejor de estar en esta plataforma aragonesa, reconoce, es que le ayudan mucho. No obstante, confiesa, "hay que dedicarle horas". Aunque se evita los madrugones de la pescadería, sigue alargándose mucho su jornada: "Antes eran 17 horas al día y ahora 14, pero lo bueno es que no me tengo que levantar tan temprano".

Personalmente, confiesa Duque, no ha dado el salto a la era digital y sigue sin comprar nada por internet, aunque venda los productos de su herboristería en este canal y el físico. Pese a ello, está convencido del "crecimiento imparable" de la venta ‘'online'’. "Los jóvenes hacen casi todas las transacciones a través de internet", destaca recordando que cuando él empezó a trabajar a los 16 años en una pescadería, había 3.000 negocios de este tipo en Aragón cuando ahora apenas quedan 70. "Lo sé porque estuve en la asociación que los representa. La gente no quiere seguir porque es una profesión dura y ademas, la grandes superficies se lo están comiendo todo", afirma.

"Los ajustes en precio, porque en internet casi todo se vende más barato, y los problemas de stock son tal vez los aspectos más difíciles de manejar por los asociados", señala Fernando Gallardo, director de Operaciones de Zerca!, que se encarga de solventarles las dudas a los comercios inscritos en la plataforma.

El acompañamiento es continuo, resalta Adrián Gascón, que se vio en un problema cuando se le desbordaron los pedidos en Navidad, pero en seguida, recuerda, "le ayudaron a reconducirlo".

Al margen de la venta 'online', los asociados a Zerca! tienen los mismos problemas de falta de suministro de algunos productos y altos costes que otros comercios. "Un pienso para mascotas que importo de Italia me cuesta el doble que hace un año. Y para mi resulta un problema porque los que compran en internet solo quieren precio. Hay marcas como Royal Canin que se han quitado a los distribuidores de toda la vida", indica.

No obstante, ante una coyuntura tan complicada, las expectativas de estos cuatro autónomos, que apuestan por la omnicanalidad -venta en tienda física y a través de internet-, son de seguir creciendo este año.

Desde la Asociación de Tiendas virtuales, la previsión no es tan halagüeña y piensan que esta elevada inflación les puede hacer retroceder e incluso decrecer. Y a los que se atrevan a apostar por la tienda 'online', Martínez les advierte que "hay que invertir mucho tiempo, dinero y no parar de formarse para poder levantar un negocio en internet: no es fácil".