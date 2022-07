Las turbias operaciones filantrópicas del príncipe de Gales

Miles de billetes de 500 euros en bolsas de Fortnum & Mason, los lujosos grandes almacenes de Londres; títulos y favores monárquicos al alcance de donantes extranjeros y británicos. No hay semana que pase sin que se desvele un presunto escándalo del príncipe de Gales. El heredero de la Corona vuelve a estar en el crítico punto de mira de los medios, después de una veda voluntaria que cubrió el largo puente de celebraciones del Jubileo de Isabel II. Terminados los fastos, la prensa se apresuró a cuestionar la conducta, ética y decisiones del primogénito de la reina.

'The Sunday Times' cargó contra Carlos por enésima vez. Desveló este domingo una turbia operación por la que el príncipe concedió la distinción de comandante de la Orden Victoriana a un reconocido donante conservador y ex miembro del patronato de la 'Prince Foundation', su sociedad benéfica para la protección y promoción de la arquitectura y la artesanía tradicionales. "Honró al magnate que rescató su fallido pueblo ecológico", alegó el semanario apuntando a David Brownlow, el lord 'tory' que financió la sustancial reforma del apartamento de Downing Street de Boris y Carrie Johnson. El obsequio no se declaró apropiadamente y el partido afrontó una multa de casi 20.000 euros.

Lord Brownlow fue, al parecer, igualmente generoso con las aventuras de Carlos. Invirtió dos millones de euros en viviendas de un proyecto arquitectónico en Escocia, que no prosperó. La contribución del filántropo conservador permitió construir una mínima sección de las 770 residencias diseñadas en el contexto de una estrategia inmobiliaria para costear la adquisición y restauración de Dumbries House, nueva sede escocesa del príncipe, que se abre al público y a eventos comerciales en su ausencia. El ente regulador de las sociedades sin ánimo de lucro ha abierto una investigación de las transacciones de la fundación y el lord con intereses en el sector inmobiliario.

Carlos afronta más pesquisas relacionadas con su imperio benéfico. Por una parte, prosiguen las diligencias de Scotland Yard contra su ex ayudante de cámara, Michael Fawcett, quien dimitió de la misma entidad mientras se resuelven presuntos delitos de "donaciones a cambio de favores". Informaciones de prensa sugieren que el fiel mayordomo del príncipe ayudó al empresario y donante saudí, Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz, a obtener una condecoración monárquica que agilizó trámites de su solicitud de la ciudadanía británica.

Clarence House negó que el heredero estuviera al corriente de las maniobras de Fawcett. En cambio, esta semana pareció confirmar que sí aceptó donaciones en metálico del exprimer ministro de Catar, Hamad bin Jassim bin Jaber al Thani. Según The Sunday Times, el jeque le dio tres millones de euros entre 2011 y 2015, incluidos dos mil billetes de 500 en bolsas de Fortnum & Mason. «Donaciones recibidas del jeque bin Jassim se entregaron inmediatamente a una de las fundaciones del príncipe, que nos aseguró que todos los procesos se siguieron correctamente», declaró el portavoz. No es ilegal recoger donaciones en metálico, aunque Carlos ha hecho saber que no lo volverá a hacer.