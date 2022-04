Zaragoza, última parada de 'Venture On the Road' para buscar las startups aragonesas más prometedoras 

Venture On The Road sigue su recorrido por las ciudades españolas en su quinta edición para buscar las mejores empresas de nueva creación. Tras su última parada en Murcia, se desplazará el próximo 17 de mayo a Zaragoza.

El evento itinerante está organizado por SeedRocket, BStartup de Banco Sabadell, y Wayra, el hub de innovación abierta de Telefónica, a los que se suma en esta edición como colaborador Google for Startups.

La cita será en el espacio de La Estación – T-ZIR ubicado en la Plaza de Utrillas, a las 17.00. Las startups aragonesas que quieran participar en el encuentro podrán apuntarse hasta el próximo 8 de mayo en la web de Venture on The Road.

En esta ocasión, Venture on the Road Zaragoza cuenta con la colaboración de una amplísima representación del ecosistema emprendedor de Zaragoza gracias a la participación de T-ZIR, Ciem, Grupo Init y Nodriza-Tech como partners locales.

La startup ganadora de Venture on the Road en Zaragoza, formará parte del programa de nativos digitales de Google Cloud Platform.

El ganador de la final del V Venture on the Road recibirá como premio asesoramiento especializado en finanzas o marketing por valor de 3.000 euros.

Con esta última parada en Zaragoza, Venture on the Road termina su recorrido por las ciudades españolas. Uno de sus objetivos principales es buscar talento y startups prometedoras a nivel regional más allá de Madrid y Barcelona, los dos hubs tecnológicos de referencia de España. Por eso, durante estos últimos meses, Venture on the Road ha hecho varias paradas con anterioridad en las ciudades de Sevilla, Gijón, Vigo, Bilbao y Murcia. Las seis startups ganadoras de cada ciudad se enfrentarán en la gran final que se celebrará en junio en Madrid, donde una de ellas finalmente se proclamará ganadora de esta V edición de Venture on the Road.