Robles descarta que el Ejército vaya a intervenir en el paro de los transportistas

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha descartado este martes que el Ejército vaya a intervenir en el paro de transportistas para garantizar el abastecimiento y ha asegurado que ese escenario "no se puede contemplar en absoluto".

Así lo ha trasladado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que también ha dicho que está convencida de que las personas que están en este momento participando en el paro patronal "son conscientes de los perjuicios que están causando a la ciudadanía". "Es el momento de arrimar el hombro, negociar y buscar soluciones", ha apuntado la ministra.

Este lunes, el Gobierno acordó con las principales organizaciones empresariales del sector del transporte una bonificación para el pago de los carburantes de 500 millones de euros, con el fin de compensar el impacto que la subida del petróleo está ocasionando en los transportistas.

No obstante, la asociación que convocó el paro trasladó que continuará sin reanudar la actividad, al mismo tiempo que tres organizaciones presentes en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), si bien no manifestaron su adhesión explícita al paro, señalaron que la medida del Gobierno "no permite reanudar la actividad del transporte".

Se trata de Fenadismer, Fetransa y Feintra, que, como parte del CNTC, no trasladaron en ningún momento su apoyo al paro indefinido que comenzó el pasado lunes 14 de marzo. Por el contrario, CETM, la patronal mayoritaria del sector, tildó de "satisfactorias" las negociaciones con el Ejecutivo.

"Siempre me ha parecido el rugby un deporte noble, donde las aficiones saben reconocer y aplaudir los logros de unos y otros, y aceptarlos como propios del colectivo. Hoy (lunes), el Comité Nacional ha conseguido del Gobierno un logro también digno de ser aplaudido y compartido", señaló el secretario general de CETM, José María Quijano.