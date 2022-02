Antonio Mayoral (MasterD): "El mercado laboral demanda una FP mucho más especialista"

MasterD ha crecido de manera sostenida en estos últimos años. ¿A qué lo atribuye?

En la última década, MasterD ha crecido por encima del 20% anual. Ha pasado de apenas 20 millones de facturación en 2014 hasta los aproximadamente 100 millones del pasado ejercicio entre España y Portugal. Esta realidad no hubiera sido posible sin el respeto a nuestros valores, que subrayan el protagonismo de las personas, el liderazgo personal, el trabajo en equipos autoliderados y la flexibilidad orientada a la obtención de un objetivo común. Además, con la ayuda de KKR, nuestro socio inversor, hemos conseguido diversificar nuestro negocio y penetrar en el mercado de la formación reglada apoyados en Itep, Medac y Formacciona.

¿Cuánto ha cambiado MasterD tras ser adquirida por KKR en 2020?

En lo esencial, absolutamente nada. Seguimos siendo el mismo equipo de profesionales con un propósito común: contribuir a cerrar la brecha de cualificación en España y colaborar a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. La entrada de KKR ha significado un gran impulso y orgullo para MasterD. Por un lado, nos ha ayudado a crecer a través de diversificar nuestro negocio (formación reglada y no reglada). Y por otro, implica una confianza total en nuestro equipo y en nuestra misión de mejorar la empleabilidad y ofrecer mejores oportunidades formativas y laborales para toda la vida, para todos

El grupo se fortaleció en 2021 con nuevas compras (Medac, Formacciona). ¿Cómo ha afectado y cómo afectará al desarrollo de su actividad y sus resultados?

Exacto. En febrero de 2021 dimos la bienvenida a Itep y, más tarde, a Medac y Formacciona. Las tres compañías son referentes en el ámbito de la FP reglada y están especializadas en diferentes ramas de conocimiento. Juntos acompañamos a más de 95.000 alumnos al año en su aprendizaje y contamos con 70 centros formativos en España. Ahora mismo nos encontramos en la definición de la estrategia de nuestro Grupo Educativo, que busca combinar las mejores prácticas de la formación reglada, clave en el mercado laboral actual, con las ventajas que ofrece la formación abierta que en MasterD llevamos perfeccionando a lo largo de nuestra trayectoria.

MasterD ha ido a más desde 2018, después de unos duros años de crisis que redujeron mucho el tamaño de la empresa. La compañía cumplió 25 años en 2019. ¿Se dio entonces un antes y un después?

Los años posteriores a la crisis económica de 2008 fueron complicados para MasterD. Pero supimos extraer grandes aprendizajes de los momentos difíciles y ser resilientes. En 2014 comenzamos nuestro plan de digitalización total, convirtiéndonos en pioneros en la creación de un modelo educativo que nace pensado en la experiencia digital del alumnado. La inversión y apuesta tecnológica fueron brutales. Las dificultades nos obligaron a revisar nuestros procesos y a transformar radicalmente nuestra cultura. A partir de ese momento comenzamos a consolidar crecimientos anuales en ingresos y beneficios y en 2018 damos un paso más con la creación de nuestro plan estratégico a 5 años. Hoy estamos aquí, 4 años después, y no solo hemos cumplido los objetivos de este plan, sino que en algunos ámbitos los hemos sobrepasado.

¿Siguen siendo las oposiciones la principal fuente de negocios de la empresa?

Precisamente uno de los aprendizajes de esta crisis fue que nuestro negocio no podía depender en exceso de las oposiciones, ya que la Oferta de Empleo Público es algo que cambia año tras año a discreción del Gobierno y sus Presupuestos Generales del Estado. Entendimos que, si nuestro compromiso era con la formación y la empleabilidad, debíamos reforzar mucho más la oferta de cursos y formación regalada y no reglada. En definitiva, no colocar todos los huevos en la misma cesta y acercarnos muchísimo más a las necesidades del mercado laboral presente y futuro.

¿Cómo se plantea MasterD su futuro, con previsiones de crecer más en FP por el impulso que se quiere dar a esta formación?

El futuro para MasterD pasa por la constitución del mayor Grupo Educativo de nuestro país ofreciendo todo tipo de formación, tanto reglada como no reglada, bajo el paraguas de la flexibilidad, personalización, empleabilidad y la excelencia educativa. Mirando al futuro, ahora mismo el mercado laboral demanda una FP mucho más especialista y en MasterD iremos de la mano, para generar oportunidades de empleo de calidad para nuestros alumnos. Además, en los próximos años queremos fortalecer nuestra presencia en la zona norte y noreste de España.

La compañía subió los salarios de sus trabajadores un 6,5%, más que el IPC. ¿A qué se debe tal incremento? ¿Prevé seguir aumentando los sueldos en esa línea?

En enero comunicamos a nuestros empleados una subida de salario del 6,5%, en línea con el IPC. De esta forma, se consolida un incremento medio en los salarios del 22% desde 2018. En 2018 nos comprometimos a trabajar por el bienestar de nuestros profesionales. Queríamos hacer de MasterD no solo la mejor academia para estudiar, sino la mejor compañía para trabajar dentro del sector formativo. Si seguimos creciendo a este ritmo, seguiremos mejorando la retribución y los beneficios de nuestros profesionales.