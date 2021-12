José Miguel Sánchez: "El 2022 va a ser el año de la recuperación y Aragón va a ir de menos a más"

Hace solo ocho meses, en una entrevista con HERALDO, José Miguel Sánchez presagiaba que Aragón tenía «mejores mimbres para salir más rápidamente» de la pandemia. Pero en los tiempos que corren ocho meses es una eternidad y, aunque ahora la gran mayoría de la sociedad aragonesa está vacunada y la covid parece dar un respiro, la ansiada recuperación se está viendo lastrada por una serie de nuevas crisis que no se barajaban en las previsiones.

Falta de semiconductores, escasez de materiales, el precio de la luz desbocado... ¿Sigue creyendo que Aragón tiene ventaja a la hora de recuperarse de la crisis que ha dejado el coronavirus?

A pesar de todo lo mantengo. Es cierto que la vuelta del turismo en verano, que ha sido uno de los principales motores de recuperación de la economía española, representa un sector que no tiene tanto peso en Aragón como en el resto del país. Pero mantengo que la economía aragonesa tiene una ventaja sobre la economía española por la importancia del sector industrial, que se recuperará en el momento en el que las cadenas de valor se vuelvan a equilibrar.

Pero las excelentes previsiones para este año no se van a cumplir.

Cuando comenzábamos el ejercicio las perspectivas económicas eran muy optimistas. Las valoraciones que hacemos a través de la Fundación Basilio Paraíso nos daban un crecimiento en torno al 6,5%. Sin embargo, en este ejercicio vamos a ir de más a menos, porque vamos a tener que hacer revisión del PIB por dos motivos: por el desajuste de las materias primas y por la caída de la exportación. Vamos a tener una revisión a la baja de la economía española y de la aragonesa.

Pero no todo va mal.

No, hay otros indicativos que son más positivos. Hay un comportamiento muy interesante, por ejemplo, en el empleo. A pesar de que el PIB no va a cumplir las previsiones, el empleo ha mejorado y somos una de las comunidades autónomas que mejor comportamiento está teniendo en este ámbito.

¿Será el 2022 el año de la esperada recuperación?

Estoy convencido. Nuestro pronóstico es que Aragón va a ir de menos a más en el 2022. Es decir, va a pasar lo contrario que el pasado ejercicio. Vamos a sufrir hasta que las cadenas de valor se vuelvan a equilibrar y el sector de la automoción se pueda recomponer, pero en el primer cuatrimestre del 22 recuperaremos el PIB prepandemia, de eso yo estoy totalmente convencido, y creo que iremos a más en el momento en el que se recompongan los suministros.

¿Y qué puede hacer la Cámara para lograr una mejor recuperación?

Nosotros lo que tenemos que potenciar es nuestra labor de ayuda a las empresas, sobre todo en la internacionalización y en la colaboración con las administraciones públicas. También podemos ayudar en asuntos como el empleo juvenil, donde hay una brecha muy importante. No tiene sentido que la economía aragonesa esté demandando determinados empleos y no seamos capaces, con el paro que tenemos, de cubrir las necesidades que tienen las empresas. Nos están trasladando que hacen falta electricistas, camioneros… Una de nuestras obligaciones, a través de los servicios de empleo de la Cámara, es ayudar a esas empresas a encontrar esos perfiles para que esas carencias no se conviertan en un cuello de botella para la propia economía.

2022 será un año de cambios en la Cámara de Comercio de Zaragoza.

Este año iniciamos un proceso electoral, que queremos tener finalizado en abril, y serán los nuevos órganos de gobierno los que lanzarán los nuevos proyectos, pero queremos convertir el área de formación en una potente escuela de negocios, y eso en febrero ya lo tendremos en marcha.

¿Quién es José Miguel Sánchez?

José Miguel Sánchez Muñoz (1960), salmantino de nacimiento y zaragozano de adopción, es el director general de la Cámara de Comercio de Zaragoza, donde lleva "prestando servicio" desde hace más de 38 años y a la que llegó gracias a una beca de Sodiar. Es también secretario general del Consejo Aragonés de Cámaras, de la Fundación Basilio Paraíso y de la Fundación Empresa Universidad.