Los jubilados zaragozanos acusan a Escrivá de hacer "trampas" con la subida de las pensiones

Ni el frío, la niebla y el poco espacio que queda libre en la plaza del Pilar con la feria de Navidad han impedido que el colectivo de pensionistas protestara un lunes más en defensa del sistema público. La coordinadora Coespe ha reunido a alrededor de medio centenar de fieles en la protesta de este lunes de las convocadas todas las semanas bajo el nombre de 'Los lunes al cierzo'.

La de este lunes ha sido la última concentración del año, ya que se hará un parón de dos semanas para volver el 10 de enero, tras las celebraciones navideñas. La reforma de pensiones ha sido la protagonista de los discursos de los portavoces de la plataforma, que han cargado contra el sistema de revalorización de las prestaciones que se ha incluido tras meses de negociación.

IPC medio

"No esperábamos que el señor Escrivá hiciera trampas", han lamentado desde la coordinadora sobre el titular del ministerio de Seguridad Social, José Luis Escrivá. La principal crítica ha sido que se actualizan conforme a un Índice de Precios al Consumo (IPC) medio y no el real. "Con este cambio perdemos nuevamente poder adquisitivo y no poco", se ha afirmado desde el escenario, improvisado en uno de los laterales de la Fuente de Goya, ahora vacía, el único espacio libre.

"Durante meses nos han ido diciendo que no perderíamos poder adquisitivo", por lo que han tachado de "enorme sorpresa" que la propuesta final haya sido la subida del 2,5%, frente al 5,5% que se encarecieron los precios en noviembre.

Consideran que con la reforma aumentarán los recortes. Las pensiones mínimas siguen muy por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI); denuncian que no se incluye restituir a la Seguridad Social (SS) los denominados "gastos impropios", los que se utilizan para pagar otras políticas y alertan de que el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) "deja abierta la puerta a los recortes de las pensiones si lo consideran preciso para cuadrar las cuentas de la Seguridad Social".

Protesta de pensionistas en la plaza del Pilar. Heraldo.es

La reforma tampoco tiene en cuenta otra de las reivindicaciones de la plataforma, la jubilación anticipada sin penalizar, con 40 años cotizados, especialmente en los supuestos de jubilación forzosa por finalizaciones de contrato y despidos individuales o colectivos. La plataforma también pide derogar la llamada 'ley mordaza'.

La coordinadora ya ha anunciado que seguirán el año que viene con las movilizaciones en la calle y extenderán su discurso y argumentos a otros colectivos. Animan a los movimientos sociales, sindicales y a todos los ciudadanos a que participen en su próxima gran concentración, la Jornada Estatal de Lucha que tendrá lugar en toda España el 12 de febrero de 2022, para exigir unas pensiones dignas, en defensa del sistema público de pensiones y en contra de su privatización.

