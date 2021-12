"Tiene que haber acuerdo sobre la reforma laboral o seremos el hazmerreír de Europa"

Que patronal y sindicatos alcancen un acuerdo antes de que acabe el año sobre la reforma laboral es complicado, pero no imposible. Así lo creen Jesús Arnau, director general de CEOE Aragón; Aurelio López de Hita, secretario general de Cepyme Aragón, y los líderes de UGT Aragón, Daniel Alastuey, y de CC. OO., Manuel Pina.

«Tiene que haber un acuerdo sobre la reforma laboral o seremos el hazmerreír de Europa», advierte López de Hita. «Hay que buscar puntos de consenso y no cambiar lo que ha funcionado», dice. «Todas las partes han de flexibilizar posturas y ser capaces de acordar. No podemos dejar que venga Europa a poner orden en el mercado laboral español», recalca.

«No se puede aprobar una reforma del mercado de trabajo sin los empresarios, que son los que crean empleo», subraya Arnau. «La mejora manera de que se puedan generar puestos de trabajo es dar flexibilidad a las empresas». Es «un error», asegura, «imponer por imponer» ya que «las medidas coercitivas no funcionan». Recuerda que ya la subida en cotizaciones sociales y la del salario mínimo han sido por imposición. «No concibo que una tercera vez se hagan la cosas de este manera», apunta.

«Somos uno de los países que más fondos europeos vamos a recibir y nos exigen llegar a un acuerdo. Es mucho lo que nos jugamos», avisa. «Hay que hacer lo posible por mantener el consenso que hubo en los tiempos más duros de la pandemia». Eso sí, añade, «cuanto más se quieran regular aspectos como la subcontratación, será peor y supondrá más barreras a la hora de contratar». Para Arnau, hay que poner el foco no en los puntos que separan a las partes sino en los que las unen, como la necesidad de más formación en sectores estratégicos de la economía, como las nuevas tecnologías, la construcción o la logística, para que puedan cubrir las vacantes que tienen.

Para el representante de CEOE Aragón, «la reforma del mercado de trabajo debe servir para acabar con ese paro juvenil del 38%, uno de los mayores de Europa» y no poner el foco en «la temporalidad, que no es lo mismo que precariedad en un país de servicios como es España». Además, critica que «la temporalidad en el empleo público está diez puntos por encima que en el empleo privado».

«Ahora se negocia solo lo que se tiene que presentar ante Europa antes de fin de año. Pero hay que recordar que la Comisión Europea está continuamente reprochando a España su excesiva temporalidad y la necesidad de introducir una mayor penalización para que no se abuse de este tipo de contratos», recuerda Daniel Alastuey, que exige al Gobierno que cumpla con su compromiso de derogar la reforma laboral.

«Si no es posible llegar a un acuerdo con la patronal, el Gobierno no puede permitirle ningún derecho al veto ni obsesionarse con un acuerdo a tres bandas. Si no es posible con las tres, tendrá que ser a dos». Y en caso de que no lo haga, señala Alastuey, «habrá movilizaciones».

«No podemos salir de esta crisis como de la anterior», sin un reeequilibrio entre las fuerzas, destaca el secretario general de UGT. Conseguir que el convenio del sector prime sobre el de empresa para que no se sigan devaluando los salarios, regular la subcontratación, limitar la temporalidad y mantener el salvavidas de los ERTE sin que sea un cheque en blanco son cuestiones esenciales, dice. «Por ahora no veo que haya consenso suficiente, pero se ha pasado de una reunión en Madrid a la semana a tres», anticipa.

«Aún veo factible un acuerdo de mínimos», indica Pina. «La patronal no se ha levantado de la mesa de negociación. Sigue trayendo alternativas. Donde hay más problema para pactar es en que se regule la subcontratación. A eso se niegan, pero no a que se recupere la ultraactividad o a que la temporalidad sea con causa y no fraudulenta». En su opinión, también va a ser difícil acordar que el uso de los ERTE vaya ligado a los no despidos, como ocurrió en 2020 con los de fuerza mayor.