Cestas de Navidad: ¿habrá problemas de abastecimiento?

El atasco comercial por la falta de materias primas está llegando también a las empresas que en Navidad hacen su agosto. Es el caso de las que se dedican a elaborar las tradicionales cestas navideñas, que ya achacan además la incertidumbre ante un posible desabastecimiento de algunos productos y el encarecimiento de otros.

“Es cierto que la situación es cambiante, pero la pandemia ha hecho que trabajemos con más margen de tiempo. De esta forma podemos adaptarnos a cualquier situación”, apunta José Antonio Ros, director general del grupo El Portal Alimentación. “El pasado año, ante la incertidumbre, todos los pedidos se concentraron en el mes de diciembre y la campaña fue mejor de lo que esperábamos”, apunta Ros. “En esta ocasión, los pedidos ya empezaron a finales de octubre y nosotros ya estábamos preparados para ello”, asegura el director general de El Portal.

A pesar de no tener, “de momento”, ningún problema en cuanto a la falta de abastecimiento de productos, lo que sí han notado desde el sector es el incremento del consumo por parte de los clientes. “Debido a ese aumento, según qué artículos van agotándose, pero no de manera alarmante”. “No creo que esta situación se deba tanto a la incertidumbre como a las ganas de celebración”, asegura José Antonio Ros. “Las empresas están más sensibilizadas con los empleados tras la pandemia y eso se nota”, dicen desde El Portal, empresa que para la campaña de Navidad pasa de 14 a 120 empleados y reparte alrededor de 250.000 lotes navideños en Aragón.

¿Faltarán productos habituales en las cestas?

José Antonio Ros sí considera que puede ser un “posible” problema la escasez de algunas bebidas alcohólicas y licores. “No se debe a la falta de existencias de producto, sino a la materia prima auxiliar. Hay multinacionales que utilizan un cristal determinado para sus botellas y eso es lo que no está llegando”. “En nuestro caso, si no hay un determinado licor ofrecemos otros, igual que puede ocurrir con los vinos”.

“Al final, tenemos que ponernos de acuerdo con el cliente para confeccionar la cesta a su gusto, pero adaptándonos a los productos que sepamos que no vamos a tener problema en encontrar", concluye el director general de El Portal.