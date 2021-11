"Ridículo", "espectáculo"... Los grupos parlamentarios critican el cambio de tono para la reforma laboral

Varios grupos parlamentarios han coincidido en criticar el cambio de tono que aprecian en el Gobierno para rebajar la reforma laboral prevista, en unos casos porque reniegan de esa reducción, como Compromís y la CUP, y en otros porque les parece que debe ser más clara y firme, como piden Ciudadanos y el PDECat.

Los cuatro portavoces en el Congreso de esas formaciones han coincidido en que el Gobierno está dando un espectáculo en este asunto, en sendas ruedas de prensa antes de la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz en la que han acordado la "derogación" de la reforma laboral.

Así, Ferran Bel (PDECat) ha pedido a PSOE y Unidas Podemos (UP) que "dejen de hacer el ridículo" con la reforma laboral, ya que si la actual normativa "fuera tan maligna" no habrían esperado hasta ahora para hacer cambios.

"Es obvio que en diez años el mercado laboral ha cambiado, se deben hacer algunas modificaciones, pero nos parece un tanto extraño y ridículo, nos genera vergüenza ajena, que todavía hoy hablen de derogar la reforma laboral cuando saben perfectamente que no lo van a hacer", ha dicho Bel en referencia a UP y "algunos" dirigentes socialistas.

Edmundo Bal (Ciudadanos) ha exigido a Sánchez que aclare si optará por derogar la reforma laboral, como le reclaman UP y Bildu, o por no hacerlo, como ha trasladado a la Unión Europea, ya que no puede prometer las dos cosas a un tiempo.

A Bal no le extraña que la patronal haya tenido que acudir a Bruselas ante el temor de la derogación, con el fin de buscar la estabilidad económica necesaria.

Mireia Vehí (CUP) ha calificado de "espectáculo dantesco" la "batalla" que hay en el Gobierno de coalición, la cual espera que gane Díaz.

Vehí lamenta que Sánchez haya cambiado de "tono" y "ahora diga que va de tocar cositas", en vez de una derogación, así como se ha preguntado qué promete el Gobierno a Bruselas a cambio de fondos europeos.

Joan Baldoví (Compromís) ha reclamado al Gobierno que la reforma laboral sea derogada y no reconstruida, según el "eufemismo" que cree que es usado ahora para rebajar el compromiso que, ha recordado, hizo Sánchez para su investidura.

"Reforma laboral de entrada sí, pero será que no", ha lamentado Baldoví en un augurio.