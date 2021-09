Huelga en Renfe: retrasos en el AVE y algunos cercanías suprimidos en Zaragoza por la protesta de los maquinistas

La huelga de maquinistas de Renfe ha pasado desapercibida este jueves por la mañana entre los viajeros que han acudido a la Estación Delicias de Zaragoza. Solo la única línea de Cercanías de la capital aragonesa, la que une los barrios de Casetas y Miraflores, ha tenido algún convoy suprimido y en las de larga distancia empezaban a aparecer a media mañana retrasos de entre 7 y 8 minutos de algunos trenes.

Desde la compañía se ha informado que se han cumplido los servicios mínimos, que llegaban al 72% en el AVE y larga distancia, para los paros que han comenzado este jueves, pero que se repetirán este viernes y seguirán la semana que viene del Puente del Pilar, los días 4, 5, 7, 8, 11 y 12 de octubre.

Cercanías suprimidos

"Justo el que iba a coger para ir a Zaragoza lo han eliminado, menos mal que el de la vuelta sigue estando porque voy pillada de tiempo", ha explicado Noemí Ciruelos, usuaria de la línea de Cercanías, que lo coge esta tarde en Casetas. Se quejaba de que le ha costado encontrar información sobre la lista de trenes suprimidos. Sus compañeros de la línea, que han ido por la mañana le han comentado que habían intentado buscar información en la estación pero no había nada sobre la huelga ni sus afecciones.

En la Estación Delicias tampoco había ninguna información a la vista aunque la compañía ha venido explicando que se hará por la página web y directamente a los afectados. Muchos viajeros zaragozanos desconocían que había huelga y otros se habían enterado esa misma mañana. Una pareja que cogía un Alvia a Barcelona miraba la pantalla de información y veía que su tren llevaba ocho minutos de retraso. "Nos hemos enterado esta mañana que nos ha avisado la familia. Renfe no nos ha enviado ningún mensaje", comentaban Eva y Javier. "Esperemos que sea solo esos ocho minutos", decían porque en Barcelona tienen que ir al aeropuerto a coger un vuelo a Holanda y "vamos un poco justos de tiempo". Temían que en la ciudad condal, donde la huelga ha afectado más en las líneas de Cercanías, tuvieran problemas para encontrar un taxi.

"Me voy de Erasmus a Alemania. La huelga no me afecta porque he cogido Ouigo, la competencia de Renfe, que es mucho más barato", ha confesado Julia Marco, estudiante de Periodismo de 20 años, junto a su madre, Elena Velasco, que la acompañaba para despedirla. Su padre les había avisado de la huelga. "Mi marido a las cinco de la mañana ya está leyendo las noticias", ha contado Elena. "Estaba muy preocupado", ha asegurado Julia. "Vamos con mucho tiempo al aeropuerto", ha explicado, justo en el momento en el que llegaba su compañera en la Universidad Irene Sanz, también con su familia.

Protesta contra los recortes

El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) que ha convocado el paro ha pedido perdón por las molestias que pueda causar a los ciudadanos pero ha explicado que la protesta se dirige a pedir mejoras en sus condiciones laborales y en el servicio público. En el comunicado de la huelga han denunciado que Renfe tiene "todo planificado" para "recortar trenes, recortar puestos de trabajo y recortar servicio al ciudadano". En su cuenta de Twitter ha resumido las reivindicaciones de la protesta que incluyen la recuperación de los trenes perdidos con la pandemia de covid-19, del empleo y la integridad del ferrocarril, en contra de las privatizaciones.

Acaba de empezar la huelga#PorunFerrocarrilPúblicoDigno

La recuperación de los trenes.

La recuperación del empleo

La integridad de la empresa pública.

Mucho ánimo y valentía a los compañeros #Maquinistas 👩‍✈️👨‍✈️

Y comprensión de los usuarios.

Regresaremos con un ferrocarril mejor. pic.twitter.com/NnXvgwaBj2 — SEMAF (@_SEMAF_) September 29, 2021

El sindicato de maquinistas ha denunciado que el "caos" en varios puntos de la red, con andenes y trenes repletos en plena pandemia, se ha debido a "la mala gestión de Renfe" en la comunicación de los servicios mínimos. Más de un centenar de trenes que debían cumplir los servicios mínimos en la huelga de maquinistas de Renfe no han circulado en Rodalies de Cataluña y en Cercanías de Valencia en las primeras horas de la protesta que ha empezado esta medianoche, según han informado desde la compañía.