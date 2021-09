UGT bloqueará las negociaciones con el Gobierno si no sube el SMI en septiembre

"No vamos a quedarnos cruzados si el Gobierno no toma una decisión sobre el Salario Mínimo Interprofesional. Tendremos que ir a un proceso de movilizaciones", advirtió este miércoles durante un encuentro informativo el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien aseguró que, de no aprobarse un nuevo incremento en septiembre, además de intensificar las protestas que iniciaron a principios de año, paralizarán las mesas de negociación que tienen abiertas, con asuntos tan importantes como la renovación de los ERTE, la contrarreforma laboral y la segunda fase de la reforma de las pensiones.

"Espero que la palabra del presidente de un aumento inmediato se plasme y lo tengamos, con o sin acuerdo", señaló el asturiano, que precisó que si el Ejecutivo decide un "aumento menor" para 2021, "no habrá bloqueo de las mesas pero habrá movilizaciones".

En cualquier caso, desde UGT prometieron "hacer todo lo posible para que se firme el acuerdo" y, tal y como adelantó este periódico, confirmó que flexibilizarán el incremento exigido para 2021, de entre 25 y 30 euros, si se fija una senda para los próximos dos años que eleven el sueldo más bajo al 60% del salario medio, que el comité de expertos fija en 1.049 euros en 2023 (en su franja más alta) y los sindicatos elevan a los 1.060 euros. "Si hay un acuerdo a tres años vamos a ser más flexibles con este año, pero no con el objetivo final: nos tenemos que situar en 1.060 euros en 2023 y en 2022 la subida razonable sería mínimo 1.000 euros".

Además, Álvarez también defendió que hay que «hacer todo lo posible» para que la CEOE esté en este acuerdo y no descartó que, pese al rechazo frontal de la patronal, finalmente se sume al acuerdo. Pero, si no lo hace, advirtió a los empresarios de que "no firmar no sale gratis y es un mal presagio para el resto de los acuerdos que hay en marcha".