El Banco de España avisa de los regalos de las entidades al domiciliar la nómina

La caída en el número de bancos en España tras la última ronda de fusiones no ha mermado la batalla competitiva que las entidades mantienen desde hace años para captar nuevos clientes. Una situación que se detecta especialmente en segmentos de negocio como las hipotecas o las nóminas. En un entorno de tipos de interés en mínimos y con el euríbor en negativo, ninguno de los dos productos (hipotecas y cuentas) son rentables por sí solos para el sector. Sin embargo, los bancos han encontrado en ellos una buena fórmula para vincular al cliente y, entonces sí, hacerlo rentable. Al fin y al cabo, si alguien domicilia su nómina, suele terminar haciendo lo propio con los recibos. Y tal vez hasta contrate algún producto de inversión, con los que la entidades si obtienen mayores ingresos por comisiones.

Con esta perspectiva, el sector ha mantenido este verano promociones que, según consta en su oferta online, llegan incluso a alcanzar los 300 euros por domiciliar la nómina. Una tendencia, la del regalo en efectivo, que se ha impuesto en los últimos años a los tradicionales obsequios de cacerolas o vajillas que antes ofertaban las entidades en su estrategia comercial.

Esta práctica no es negativa en sí, ni mucho menos. Sin embargo, el Banco de España alerta de que los clientes deben de tener cuidado con lo que contratan y, sobre todo, con no pensar que la mejor oferta a primera vista será la más apropiada para ellos.

Penalizaciones

En una reciente publicación, el organismo recuerda que una vez que se recibe una oferta de este tipo, hay que revisar la letra pequeña de todas las condiciones. Entre otras cosas porque es probable que el banco exija, a cambio de un jugoso regalo, periodos de permanencia elevados que si se rompen pueden conllevar una dura penalización.

Es decir, el obsequio es solo una parte de la oferta de la entidad, que debe ser evaluada en su conjunto. En el documento, el Banco de España aconseja comprobar otras condiciones "como posibles comisiones de la cuenta, comisiones por servicios asociados (transferencias) o comisiones en las tarjetas".

"El hecho de que un banco te ofrezca más que ningún otro por domiciliar la nómina no quiere decir que su oferta, en conjunto, sea la mejor, no ya porque no sea la más barata, sino porque tal vez no sea la que mejor se adapte a tus necesidades", insiste el organismo en la publicación.