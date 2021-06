Grupo Pikolin factura en 2020 433 millones, un 11,2% menos que antes de la pandemia

El grupo aragonés fabricante de colchones Pikolin cerró 2020 con unas ventas de 433 millones, un 11,2% menos que los 488 millones correspondientes a 2019. "La facturación ha sido inferior a la de 2019, pero se valora positivamente porque si se comparasen solo diez meses de facturación de los dos años, se registraría incluso crecimiento", indicaron desde la dirección. Lo que en realidad se cotejan son dos años muy distintos. En 2020 solo hubo diez meses de producción frente a los doce meses del año anterior. Es decir, hay que tener en cuenta que durante ese tiempo las fábricas estuvieron cerradas por el confinamiento total que se produjo salvo en actividades esenciales.

La dirección de Pikolin mostró su satisfacción con la cifra de ventas alcanzada en 2020 (433 millones de euros) en un año marcado por la crisis sanitaria y económica en la que la actividad se vio reducida directamente por el cierre en marzo abril y parte de mayo. En la Memoria de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) publicada este martes por el grupo se recoge la valoración del consejero delegado, José Antonio González, refiriéndose a que "Pikolin mantiene su apuesta firme por un crecimiento sostenido, sostenible y responsable".

Aunque el primer trimestre de 2021 no ha empezado demasiado bien para los colchones por las restricciones y confinamientos perimetrales en distintas provincias que han reducido la actividad en centros comerciales y otros puntos de venta, la mejora de la situación sanitaria ha generado optimismo. No obstante, por si las cosas no mejoran tanto la dirección recientemente pactó con el comité de empresa un ERTE de 35 días de suspensión que podría aplicarse hasta finales de diciembre. Hasta ahora solo se han utilizado tres días en la fábrica de Plaza.

En la que es la cuarta memoria de RSC de Pikolin se explica la respuesta frente a la covid-19 del grupo detallando tanto las medidas tomadas para proteger la salud de empleados, clientes y proveedores como las acciones solidarias llevadas a cabo por la empresa: donaciones de material sanitario, equipos de descanso, etc.

Lecciones de la covid

Además, Pikolin recoge en dicha memoria las lecciones de la pandemia: "Juntos hemos aprendido que somos más flexibles de lo que nunca imaginamos, que somos ágiles y rápidos en la búsqueda de soluciones a los retos". La compañía agradece en la publicación a toda la plantilla los "esfuerzos y sacrificios realizados" durante este tiempo tan complicado.

Al igual que en locasiones anteriores, la memoria de RSC aborda los distintos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tanto en el apartado de Salud para garantizar un entorno de trabajo saludable y velar por la seguridad laboral, centrándose especialmente en las medidas adicionales que han sido necesarias este año, como en el de Trabajo decente y Crecimiento, donde ha implantado el proyecto ‘Pikolin Talento’, cuyo objetivo es la búsqueda y creación de oportunidades de empleo. Así, se trabaja con estudiantes invirtiendo recursos en formación y desarrollo profesional con un programa de becas para introducirlos en el mundo laboral a través del servicio de orientación y empleo Universa y la Fundación Empresa FEUZ, ambos de la Universidad de Zaragoza.

También se han abordado los objetivos de igualdad y reducción de desigualdades, con líneas de actuación tanto internas, con un plan de Igualdad que lleva ya ocho años de funcionamiento, como con acciones externas. Además, la compañía colabora con diversas entidades como Adecco en el desarrollo de acciones dirigidas a la integración laboral de colectivos minoritarios de la Comunidad aragonesa.

En sostenibilidad, destaca la memoria de Pikolin, "la planta de Plaza dispone de tecnología de última generación para optimizar la eficiencia energética y asegurar que todos los procesos de producción son respetuosos con el planeta". Igualmente, Pikolin trabaja para la obtención de la certificación ‘Residuo Cero’.

