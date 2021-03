Fersa, obligada a replantear su producción por el bloqueo de 45 contenedores en Suez

Fersa Bearings, fabricante aragonés de rodamientos para automóviles y camiones, se ha visto directamente afectado por el bloqueo del canal de Suez durante una semana por el buque Ever Given. Un total de 45 contenedores con mercancía procedente de China y la India, según apuntó ayer el director general de la compañía, Pedro Pablo Andreu, no han seguido su trayectoria en el tiempo y la forma en que estaba previsto, ya que o estaban en buques que tuvieron que parar en el propio canal o en embarcaciones que se desviaron por el Cabo de Buena Esperanza.

Fersa ha tenido que replantear la producción de rodamientos de su factoría de Zaragoza, ya que prevé un retraso de la llegada de la mercancía que está en esos contenedores (materia prima como el acero) de unas dos semanas, indicó Andreu. «A partir de mediados de abril empezarán a llegar los contenedores a los puertos de Barcelona y Valencia, donde seguramente habrá colapsos», precisó. Pese a ello, la planta ubicada en Plaza estará «funcionando en un 90%» en los días que no recibirá contenedores, ya que se avanzará el trabajo que pueda hacerse sin el suministro que no ha llegado y se dejará para después aquel que lo precise.

Pedro Pablo Andreu reconoció que Fersa, que también tiene plantas en Austria y China, se ha visto afectada desde hace unos meses con los problemas de suministro causados por el desajuste en el transporte de mercancías provocado por la pandemia. «Hemos sido capaces de asegurar el aprovisionamiento al diversificar de proveedores, sustituyendo en la India algunos de China», dijo.

La crisis de suministros se ha hecho notar desde hace unos meses en el conjunto de la industria aragonesa. La fábrica de Opel España en Figueruelas, del grupo Stellantis, ha tenido que suspender varios turnos de producción al carecer de semiconductores procedentes de países asiáticos, un problema que también ha afectado a las plantas de BSHElectrodomésticos en Zaragoza. En la de Montañana se ha recortado la producción de hornos en un 40% por carecer de una pieza de acero.

Pymes industriales

La falta de componentes y de materias primas ha impactado asimismo en más de un millar de pequeñas y medianas empresas del ámbito industrial en la región, según señaló ayer a este diario Javier Ferrer Dufol, presidente de la Federación de Empresas del Metal de Zaragoza (FEMZ), que representa a casi 1.800 compañías de diferentes tamaños.

«Desde el pasado mes de noviembre son muchas las empresas que están teniendo problemas muy serios», indicó Ferrer antes de precisar que hay materias primas como el acero, el aluminio y el cobre que están escaseando mucho y que en algunos casos han registrado un incremento de sus precios de hasta el 70%. «China está consumiendo mucho, aunque sigue suministrando, y la covid ha hecho en ocasiones que el recorrido de los barcos sea más largo, lo que encarece todo», señaló asimismo el presidente de la FEMZ. «Los problemas de proveedores están dificultando mucho la organización de la producción en las empresas», incidió Ferrer.

En el sector del automóvil, las afecciones en las pequeñas y medianas empresas se han generado especialmente por los paros productivos llevados a cabo por fabricantes como Opel Stellantis en Figueruelas o Volkswagen en Navarra. «Si para el constructor, el proveedor está obligado también a parar, porque no puede trabajar contra ‘stock’», indicó ayer David Romeral, gerente del Clúster de la Automoción de Aragón (CAAR). El sistema ‘just in time’, que exige entregar al fabricante la pieza justo a tiempo de ser ensamblada en el vehículo en la cadena de montaje, genera una afección que es irremediable.