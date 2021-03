El caos en el canal de Suez suma inquietud a las ya complicadas exportaciones de alfalfa

A las dificultades logísticas y de transporte con las que llevan lidiando los exportadores de alfalfa desde que comenzó la pandemia se suma ahora una nueva inquietud. El barco de 400 metros de eslora y con una capacidad de carga de 224.000 toneladas que mantiene bloqueado desde el pasado martes el canal de Suez complica el tránsito de mercancías hacia los mercados árabes, uno de los principales clientes del sector, empeorando todavía más "la desastrosa situación que están viviendo los productores de este forraje", señaló este viernes Luis Machín, director de la Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada (AEFA), cuya sede se encuentra en Zaragoza porque Aragón es la mayor productora del país.

No se tiene en estos momentos noticia de que barcos cargados con alfalfa se encuentren paralizados en la zona, aunque eso no significa que no los haya. Pero entre el sector ha comenzado a cundir la preocupación. "Nos está afectando todo lo que tiene que ver con el transporte, con lo que ahora este nuevo problema complicará más la situación", añadió Machín.

El representante de AEFA reconoció que no toda la mercancía que tiene como destino mercados de Oriente Próximo utiliza esta ruta, "que es más rápida, pero también mucho más cara". Pero aseguró que sin lugar a dudas va a suponer un nuevo motivo de inquietud para un sector que ya estaba muy nervioso.

Machín advirtió incluso que si el bloqueo del carguero no se soluciona con rapidez y en los próximos días, las afecciones para las ventas de alfalfa deshidratada podrían ser importantes porque "los clientes están esperando y estamos hablando de alimento para el ganado". No parece, sin embargo, que la vuelta a la normalidad en el canal de Suez se produzca en los próximos días. Los expertos aseguran que "llevará varias semanas" desencallar el carguero que intentaba cruzar esta vía fluvial en medio de una tormenta con fuertes rachas de viento.

Caída de las exportaciones

Este nuevo contratiempo llega después de un año en el que las ventas al exterior de forrajes deshidratados cayeron un 4,4% debido al incremento del coste de los fletes y a la falta de equipos para exportación.

Los productores ya habían advertido al comienzo de la recolección, en el mes de junio de 2020, que las exportaciones se estaban complicando y no precisamente porque faltara producción, ni por problemas de calidad y mucho menos porque los clientes internacionales hubieran perdido interés por un producto de reconocida calidad mundial. El motivo estaba en los puertos, en la falta de contenedores para el transporte de la producción en barco y en las decisiones de las navieras de suspender viajes que ya estaban programados. Y ahí sigue el problema.

«El escenario es tan complicado que incluso hemos solicitado a Bruselas, junto con asociaciones de deshidratadores de Francia y de Italia, que tome cartas en el asunto para dar alguna solución a esta situación», recordó Machín.

Por si el momento no era suficientemente inquietante para este sector, con una gran presencia en la Comunidad aragonesa, el director de AEFA mostró además su preocupación por el encarecimiento del petróleo. "Una nueva circunstancia que volverá a incrementar todavía más los costes del transporte", lamentó.