Cuatro alumnos del IES Miguel Molinos de Zaragoza ganan un concurso nacional de vídeos de economía

Un video realizado por cuatro alumnos de 1º de Bachillerato del IES Miguel Molinos de Zaragoza ha ganado un concurso nacional organizado por el Consejo General de Economistas de España y patrocinado por la Fundación Ibercaja, en el marco de sus actividades de educación financiera. El primer Concurso de vídeos cortos sobre economía tuvo una primera fase regional en diciembre, en la que participaron seis institutos aragoneses. En toda España, han enviado trabajos 25 colegios de economistas, que han movilizado a alumnos de 600 centros, como ha recordado el presidente de los economistas, Valentín Pich, en la clausura de los premios.

El acto no ha podido ser presencial, por la pandemia de covid, y se ha retrasmitido este jueves por el canal del Youtube del Consejo General de Economistas de España. Desde Zaragoza, los alumnos lo han seguido en la sede del colegio aragonés. Nadia Guillén, Esmeralda Mbong, Juan Sanz y Jorge Franco han acudido acompañados de la directora del instituto, Palmira Meneses, y el presidente del citado colegio profesional, Javier Nieto.

El vídeo más visualizado

En la videoconferencia ha participado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño; el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos y la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Cani Fernández, entidades que impulsan el plan de Educación Financiera que suele concentrar sus actos en octubre.

El instituto zaragozano se ha hecho con el primer premio del concurso y con el reconocimiento al vídeo más visualizado. Los alumnos han grabado un informativo llamado 'Noticias Molinos' en el que en formato periodístico han planteado las ventajas e inconvenientes de ahorrar e invertir. "Disponer de ahorros es muy importante porque te da tranquilidad de cara a algún imprevisto" y "para que nuestra economía funcione el ahorro es una pieza fundamental", se apuntan a favor de no gastar.

Del otro lado, se destaca que consumir "hace que las empresas sigan funcionando y el flujo circular de la renta, no pare". Se incluye también una propuesta teniendo en cuenta la situación actual de crisis y una lista de consejos para una "compra responsable".

El premio está dotado con 2.500 euros para el instituto y 1.800 euros a repartir entre los cuatro alumnos. Estos han obtenido otros 900 euros entre todos por ser el más visto. Los finalistas se llevan 2.000 euros para el centro y 1.000 para todos los participantes.

La vicepresidenta Nadia Calviño ha destacado la importancia de los videos participantes porque se dirigen a los jóvenes en el "medio idóneo" para llegar a ellos y al conjunto de la población. De esta forma, pueden "ser sujetos activos en el mundo en que vivimos y no estar simplemente observando la realidad". Ha destacado la calidad de todos los vídeos y que hayan podido "condensar cuestiones complejas, que abordan la relación entre las decisiones individuales y el conjunto de la economía, la micro y la macroeconomía". Incluso ha dicho a los jóvenes que de seguir así les auguraba "posibilidades de ser consejeros del Ministerio de Economía" en el que está al frente.

Nadia Calviño: "Volver a recuperar el consumo, que es uno de los motores de la economía"

En su caso, ha destacado la necesidad de volver a la "normalidad" tras las restricciones de la pandemia, "que también implica volver a recuperar el consumo, que es uno de los motores de la economía".

Por su parte, el gobernador del Banco de España se ha mostrado también sorprendido con el nivel de los vídeos. "El concepto que más me ha marcado es el de finanzas responsables", ha apuntado. De Cos ha añadido que tras la pandemia, el aumento de la digitalización para continuar la actividad pese a las restricciones tiene que "hacer pensar que la educación financiera no tiene que se independiente del desarrollo de otras habilidades como las digitales". De esta forma hay que evitar "el riesgo de la exclusión financiera" o de los "riesgos financieros" para las personas que no tengan educación financiera ni capacidades.

"El mayor valor del vídeo es ser una píldora educativa que defiende el consumo responsable", ha destacado, tras la ceremonia telemática, la gerente de los economistas aragoneses, Mª Ángeles López Artal. Y todo un éxito para los estudiantes zaragozanos tras conseguir el primer premio en la primera edición de los premios. "Hasta ahora se habían hecho concursos de debate. Al no poder hacerlo por la covid porque necesitan presencia se pensó en un concurso audiovisual", explica.

El concurso se enmarca dentro de las actividades del Plan de Educación Financiera 2018-2021 de la CNMV y del Banco de España, al cual está adscrito el Consejo General de Economistas como entidad colaboradora. Entre los objetivos se encuentran favorecer el desarrollo de habilidades que ayuden a los alumnos en su vida formativa, laboral y social y potenciar un adecuado nivel de cultura financiera y pensamiento económico para alumnos de institutos, según las bases.

En la fase regional aragonesa participaron también los institutos IES Reyes Católicos, de Ejea de los Caballeros; IES Zaurín de Ateca; IES Felix de Azara, Escolapios de Emaus y Colegio Montessori de Zaragoza.

