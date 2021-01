El Puerto de Barcelona quiere superar los 70.000 millones de euros de valor de la mercancía y llegar a 40.000 trabajadores

El Puerto de Barcelona ha presentado su IV Plan Estratégico 2021- 2025, poniendo como primera misión la "generación de bienestar y prosperidad a los ciudadanos, afianzando así la apuesta social y sostenible que ha estado realizando esta infraestructura durante los últimos años", según ha explicado la entidad durante la presentación de este miércoles.

La presidenta del Puerto de Barcelona, Mercè Conesa, ha explicado que a nivel de sostenibilidad económica se fija el objetivo de crecimiento del valor del comercio exterior que pasa por el Port de Barcelona hasta los 70.000 millones de euros el año 2025 (actualmente es de 65.000 millones de euros).

Objetivos sociales y medioambientales

Con respecto a la sostenibilidad medioambiental, el objetivo es tener el 50% de las muelles de contenedores y ro-ro electrificados y disponer de una red provisional y conexiones OPS consolidadas o con proyectos de electrificación en marcha. Y en cuanto a la sostenibilidad social, se quiere incrementar el capital humano hasta las 40.000 personas trabajando diaria o regularmente en el puerto.

La presidenta ha estado acompañada en la presentación por el director general de la entidad, José Alberto Carbonell, y por el vicepresidente de Foment del Treball, Joaquim Llansó, en un acto 'online' que se ha celebrado en la sede de la patronal. El nuevo plan ha establecido dos horizontes temporales: uno hasta el 2025 por el cual se ha definido un conjunto de objetivos estratégicos y operativos, específicos y cuantificables. Y un horizonte a largo plazo, para el año 2040, por el cual se han marcado las grandes líneas de actuación necesarias para garantizar un posicionamiento del Port de Barcelona consolidado y competitivo.

El camino marcado por este plan tendrá como consecuencia "un puerto que habrá modernizado las infraestructuras; que habrá generado actividad económica y dado apoyo al tejido productivo; un puerto que mantendrá el crecimiento económico, que es imprescindible. Nuestro Plan Estratégico, pues, hará posible una sociedad más próspera, un puerto más verde y un puerto más humano", ha asegurado la presidenta durante su intervención.

El texto da continuidad a los diferentes documentos estratégicos publicados desde el año 1997, es fruto de un proceso participativo en el cual se han involucrado 200 profesionales de la Comunidad Portuaria de Barcelona y de los principales grupos de interés del Puerto. El nuevo plan ha analizado los posibles escenarios y tendencias que se producirán en el futuro y ha realizado una propuesta estratégica.

Comunidad y sostenibilidad

El documento mantiene la misión definida en los anteriores planes estratégicos, "contribuir a la competitividad de los clientes mediante la prestación de servicios eficientes", pero por primera vez sitúa al frente dos elementos sustanciales: la comunidad y la sostenibilidad. Así, la nueva misión es: "Generar prosperidad a nuestra comunidad, incrementando la competitividad de nuestros clientes mediante la provisión eficiente y sostenible de servicios logísticos y de transporte”. La sostenibilidad se incorpora desde sus tres vertientes -medioambiental, económico y social- y conectando directamente con esta última, define que el objetivo último del Port es la creación de bienestar para la comunidad que lo conforma y lo acoge mediante la realización de las funciones de puerto y hub logístico.

"Generar prosperidad a nuestra comunidad, incrementando la competitividad de nuestros clientes mediante la provisión eficiente y sostenible de servicios logísticos y de transporte”

En este punto, la presidenta ha mostrado su convencimiento de que "este plan nos permite avistar un futuro lleno de optimismo, a pesar del momento de pandemia que estamos viviendo". Asimismo, la visión del plan -“Hub logístico SMART. The SMARTest logistic hub in the MED"- implica que el Puerto tiene que trascender la clásica función de puerto orientado al tráfico marítimo para consolidarse como un espacio multidisciplinar donde confluyan todos los medios de transporte, independientemente del origen y destino de las mercancías.

12 objetivos estratégicos

Fruto de esta misión y visión, el plan ha establecido 12 Objetivos Estratégicos, que se desarrollan en diferentes objetivos operativos -concretos y cuantificables- y que se basan en los tres pilares de la sostenibilidad. De esta manera, afianza su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Estos objetivos se orientan hacia el impulso de la transición energética (generación de energías renovables, electrificación de muelles, fomento de combustibles más limpios, etc.) que facilite la descarbonización de la actividad portuaria y minimice su impacto en el entorno y en las personas; el incremento de la competitividad del Port mediante la diversificación del negocio portuario y la diferenciación de la oferta de servicios, basándose en la innovación, la digitalización y la capacidad en adaptarse a los cambios, a la vez que se atrae nueva actividad logística; y potenciar el capital humano, promoviendo la formación específica y de calidad y facilitando la generación de foco de conocimiento en sectores como el logístico y de la economía azul.

Contenedores listos en el Puerto de Barcelona para ser enviados a países extranjeros. EP

Carbonell ha sido el encargado de presentar los 12 Objetivos Estratégicos y ha puesto el acento en la sostenibilidad social. “En el Port trabajamos 37.000 personas. Queremos ser más. Por eso nos tenemos que focalizar para promover la formación que las empresas necesitan y fomentar el emprendeduría”, teniendo presente “la necesaria integración de las personas con discapacidades y en riesgo de exclusivo social” y detectando las “nuevas economías que pueden generar nuevo empleo y que ahora están en un proceso inicial de innovación”, como la economía azul. El director general también ha destacado que se quiere hacer un puerto más permeable a la ciudadanía y ha anunciado el desarrollo de un plan director urbanístico por crear más de 40 hectáreas de zonas verdes con una inversión de casi 24 millones de euros, enlazando el parque agrario del Llobregat con la montaña de Montjuïc”.

Con respecto a las infraestructuras, la presidenta ha anunciado que este plan "es el pistoletazo de salida del nuevo Muelle Catalunya, que posicionará toda la actividad contenerizada en la zona sur del puerto". En base a las tendencias del sector, el plan ha planteado escenarios que pueden producirse en el 2040 y qué acciones hay que emprender para alcanzar el objetivo de convertirse en The SMARTest logistic hub in the MED. Conesa ha acabado su intervención asegurando que "queremos asumir estos retos con empuje y valentía y pedimos a la sociedad, las empresas y las administraciones que nos acompañen en estos objetivos, que tienen que ser unos objetivos comunes para todos y todas".