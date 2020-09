El sector exterior vuelve a la carga

El parón de la economía en las semanas más difíciles del estado de alarma decretado por la expansión del coronavirus frenó en seco las exportaciones españolas, y en particular las aragonesas, cuando el ritmo de ventas a países extranjeros no iba nada mal. Factorías de productos considerados no esenciales, como las de automóviles, las de piezas para ferrocarriles o las de electrodomésticos de línea blanca, dejaron de fabricar de la noche a la mañana hasta nueva orden. Muchas fronteras se cerraron. Las negociaciones sobre operaciones con clientes en países diversos se paralizaron ante la imposibilidad de los directivos de desplazarse. Desde mediados de marzo hasta mediados de mayo, prácticamente, todos las cifras relacionadas con la actividad económica se desplomaron. Algo empezó a cambiar cuando se permitió trabajar a las empresas exportadoras, pero no mucho.

La desescalada, acompañada con una adecuación de las instalaciones de las fábricas a una nueva realidad marcada por la adopción de medidas de seguridad y salud laboral, reactivó sectores clave para la economía aragonesa como la automoción o la fábricación de bienes de equipo. La curva de la evolución anual cambió entonces de dirección. En empresas como Opel España, del grupo PSA, en forma de V. Los modelos Corsa, Crossland X y C3 Aircross volvieron a dar motivos para el optimismo con su buena aceptación en varios mercados europeos, aunque no se pueda decir que esta realidad esté generalizada en todos los ámbitos económicos.

El sector exterior, determinante para salir de la crisis anterior, la de 2008-2012, también será importante para recuperar el terreno perdido por la pandemia. Ha vuelto claramente a la carga, como demuestran los últimos datos publicados, los de julio pasado. Aragón alcanzó ese mes una cifra récord de exportaciones, 1.340 millones de euros, un 10,6% superir al número registrado el mismo mes de 2019. La Comunidad autónoma lideró el crecimiento de ventas al exterior en el conjunto de España. La automoción (un 35,7% del total), los alimentos bebidas y tabaco (19,1%) y los bienes de equipo (14,1%) fueron los sectores que lideraron ese impulso hacia el exterior.

«En junio ya conseguimos romper con las cifras de crecimiento negativo desde que se declarara la crisis sanitaria, con un incremento del 1,6% que se ha ratificado en julio», apunta Nieves Ágreda, responsable del área internacional de la Cámara de Comercio de Zaragoza, que admite sin embargo que «es pronto para hablar de recuperación, pero los datos son buenos». «Si nos fijamos en el acumulado de enero a julio, y con todo lo sucedido en los últimos meses, estamos un 8,6% por debajo del mismo periodo de 2019», agrega.

Luis Lanaspa, director general de Economía en el Gobierno de Aragón, se muestra más opimista. En su opinión, la Comunidad va bien en este capítulo por la especialización de sus sectores.

El crecimiento superior que experimentan las exportaciones aragonesas frente a la media española, afirma Luis Lanaspa, tiene mucho que ver con la recuperación de la actividad en automoción y otras industrias del metal, pero él llama la atención sobre la «explosión brutal» de la venta de alimentos a otros países. El director general de Economía reseña, en ese sentido, el aumento de un 50% de la exportación de carne de cerdo y de un 80% de carne de cerdo congelada. «Hemos abierto mercado que no teníamos o donde no vendíamos suficiente», apunta tras mencionar los buenos datos de negocio en Italia, Polonia, Países Bajos, China o Hungría.

Aunque es consciente de que la evolución de la economía (y de las exportaciones) dependerá de cómo se controle la situación sanitaria, Lanaspa asegura tener motivos para un optimismo moderado para el sector exterior en Aragón porque nuestras exportaciones están bastante diversificadas, con el sector del autómovil como líder y porcentajes importantes para los alimentos, los bienes de equipo o las semimanufacturas de consumo. «Tenemos unos cuatro o cinco sectores con porcentajes cercanos al 15%, y esto está bien», señala. «Si la situación sanitaria no va a peor y la tasa de positividad baja, podemos mejorar», afirma.

Para Nieves Ágreda, de la Cámara de Comercio de Zaragoza, solo hay dos sectores con datos positivos a lo largo del año, «el de las materias primas, que no es significativo, y el de alimentos, bebidas y tabaco, que representa casi el 20% de nuestra exportación en la actualidad con un incremento en lo que va de año del 34%». En este capítulo, precisa, los subsectores más importantes son el de productos cárnicos, seguido del frutícola.

Ágreda reconoce que el Gobierno fue sensible al aceptar que recuperaran su actividad aquellas empresas exportadoras que tenían que cumplir con compromisos internacionales, pero recuerda que aquellos días fueron «muy complicados, de mucha tensión y enorme incertidumbre». Ahí la Cámara, apunta, puso a disposición de las empresas certificados sobre el impacto de las excepcionales circunstancias en su actividad que les permitieran agilizar trámitas y operaciones, como la declaración cameral sobre el impacto de la covid-19 o el certificado de empresa exportadora.

Óscar Calvo (JCV Shipping): "Los flujos marítimos de mercancías no se paralizaron nunca"

Aragón registró en julio una cifra récord de exportación, 1.340 millones de euros en ese mes. ¿Podemos decir que las exportaciones aragonesas se están recuperando ya?

Es un dato buenísimo, máxime con la situación mundial que estamos viviendo, pero habrá que esperar el resultado de meses posteriores para ver si realmente es un cambio de tendencia o se ha tratado de una situación excepcional. Por la evolución, las noticias que vemos sobre comercio internacional estos dos últimos meses y si no hay ningún nuevo contratiempo, todo parece indicar que recuperaremos la senda exportadora tan positiva de los últimos años.

¿A empresas de qué sectores ha afectado más la crisis de la covid-19 a la hora de exportar?

Por lo que nosotros hemos visto, las empresas de maquinaria herramienta, bienes de equipo, material y equipamiento deportivo y aquellas auxiliares de la industria del automóvil son las que más negativamente han sufrido esta crisis.

¿Se va recuperando el flujo de mercancías entre los países, hay mercados más cerrados que otros?

Los flujos de mercancías entre países, marítimamente hablando, no se han paralizado en ningún momento como consecuencia de la covid. Sí se ralentizaron trámites aduaneros y bloquearon mercancías no esenciales en los puertos de destino por los estados de alarma que iban sucediéndose en los diferentes países. Además, sufrimos cancelación en las escalas de los buques por la caída en los volúmenes de importación desde Extremo Oriente a Europa que se produjeron a principios de año como consecuencia del confinamiento en China. Esa reducción de barcos y, consecuentemente, de espacios disponibles han hecho que, durante la práctica totalidad del año, hayamos tenido dificultades para embarcar las mercancías en fecha, lo que ha demorado alguna salida con destino Oriente Medio y Extremo Oriente principalmente. El resto de servicios marítimos (África, norte de Europa, Mediterráneo, América, etc.) han funcionado con relativa normalidad.

¿Cómo ha afectado la covid a JCV Shipping, especializada en transporte marítimo?

A nivel organizativo, desde el 13 de marzo nos dividimos en dos equipos de trabajo y el 50% comenzó a teletrabajar. Esa situación se mantiene a día de hoy. Haber invertido muchos recursos en la digitalización de nuestra empresa los 4 últimos años ha hecho que podamos dar el paso de un día para otro manteniendo la calidad del servicio a nuestros clientes. A nivel operativo, estamos en unos volúmenes similares a los del pasado año, ligeramente superiores, que confiamos en mantener de aquí a final de año.

¿Cómo cree que evolucionarán nuestras exportaciones de aquí a finales de año?

Si no hay más sorpresas, se recuperarán niveles previos a la covid.

Valle García de Novales (AV Asesores): "Las perspectivas no son halagüeñas"

¿Se mormalizan las exportaciones tras el dato de julio?

Lamento no ser tan optimista, pues si bien es cierto que en julio se produjo ese incremento, si analizamos los datos globales de enero a junio de 2020, las exportaciones aragonesas disminuyeron un 12% respecto del mismo período de 2019, mientras que la caída del conjunto de las exportaciones españolas durante el primer semestre se acercó al 16%. Solo en abril, la disminución interanual de las exportaciones aragonesas alcanzó el 53,6%, hay mucho que recuperar.

¿Hay sectores más afectados?

La industria en general. Recordemos que la interrupción de las cadenas de suministro asiáticas interrumpió también buena parte de la actividad productiva, primero en Asia y luego en Europa, América del Norte y el resto del mundo, y ha habido cierres generalizados de fronteras. Esto ha dado lugar a un aumento del desempleo, especialmente en EE. UU., con la consecuente reducción de la demanda de bienes y servicios. El tranpsorte por carretera ha sufrido pérdidas importantes como consecuencia del cierre de fronteras.

¿Cuánto afecta a las exportaciones la limitación de viajes a los directivos de las empresas para cerrar acuerdos?

El cierre de fronteras y las restricciones en forma de cuarentenas obligatorias en los países de destino, no solo afecta al área comercial, sino también a producción, logística y servicios post-venta. Tenemos clientes industriales que no pueden realizar montajes de proyectos en destino, ni proporcionar a sus clientes la asistencia técnica post-venta acordada, bien por el cierre de fronteras o por las restricciones a los viajes.

¿Cómo prevé que evolucione el sector exportador desde ahora?

Las perspectivas no son halagüeñas, ante la realidad de una segunda oleada de brotes de la covid-19, un crecimiento económico más débil de lo previsto o un recurso generalizado a las restricciones comerciales. La nefasta gestión de la pandemia en España no contribuye tampoco a generar confianza en la marca España. Preveo un escenario de menor globalización, que puede traer algunas noticias positivas a economías locales, con relocalizaciones de producción. La pandemia va a contribuir a replantear el modelo económico.