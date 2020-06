Guía para sacar un billete de avión en la era covid-19

Los aviones vuelven a despegar y aterrizar con menos restricciones esta semana en España. Este lunes han comenzado varios vuelos de prueba con turistas alemanes que viajaban a Palma de Mallorca y el domingo, 21 de junio, ha sido anunciada la apertura de fronteras dentro de la Unión Europea. Un paso más para que remonte el vuelo el sector turístico, uno de los más afectados por la pandemia, y el de las aerolíneas, con miles de aviones en tierra.

En este periodo se han sumado las cancelaciones de vuelos a la espera de quienes desean sacar un billete y no se atreven por las restricciones. Volar ya no será lo mismo, al menos durante un tiempo, por lo que es necesario tener en cuenta la nueva normalidad que espera en los aeropuertos. Estos son algunos de los consejos que dan las asociaciones de consumidores.

1. Restricciones en la aeropuerto.

Los controles de seguridad se refuerzan en los aeropuertos, con nuevas reglas. Desde Actora Consumo consideran que lo más probable es que solo puedan acceder al aeropuerto los viajeros "restringiendo la entrada de acompañantes salvo en casos determinados". Además, "será necesario el uso de mascarillas para realizar el viaje, para garantizar la salud de viajeros y trabajadores".

Dentro del avión se deberán seguir las instrucciones específicas de la tripulación y evitar el movimiento entre asientos. Por último, "mantener la distancia de protección física en ambos aeropuertos, así como las medidas de higiene".

2. Actuar con "prudencia" al reservar vuelos.

Ante un escenario tan cambiante y global, desde la OCU aconsejan "prudencia" y contrastar las limitaciones en el país de destino, las condiciones de cancelación o cambio de billetes y paquetes vacacionales previamente al contratar nuestras vacaciones."El hecho de que comiencen a comercializarse viajes no asegura que no existan restricciones al turismo en destino o que estas puedan variar en el tiempo (desde controles médicos, cuarentenas en destino, limitaciones de entrada al país para enlaces que vengan de determinados paises, etc)", recuerda Alejandro Marín, delegado de la organización de consumidores en Aragón. Aconseja consultar el mapa interactivo y en tiempo real sobre restricciones de vuelo de la organización que aglutina a las aerolíneas, IATA.

3. Devolución del dinero.

En estos meses algunas compañías han ofrecido bonos de devolución en vez de reembolsar el dinero, ante la dificultad de hacer frente a la avalancha de cancelaciones provocadas por la pandemia. Marín espera que "se garantice a la par que a los consumidores que se les han impuesto previamente dichos bonos o 'vouchers' sin posibilidad de obtener el reembolso, se permita que puedan solicitar la devolución en efectivo de todos los importes".

Desde Actora Consumo se recuerda que el bono "no puede imponerse al consumidor, sino que debe ser elegida por este". Suele tener validez de un año. "Si el bono no satisface sus pretensiones porque desconoce si va a dar uso del mismo, debe solicitar el reintegro de cantidades a la aerolínea y esta gestionar tal devolución", aconseja Roberto Villar, asesor en consumo de la citada asociación zaragozana.

4. Si el pasajero es el que no quiere volar.

Si la aerolínea no devuelve el billete tras presentar la reclamación se puede "iniciar un expediente administrativo a través de la Agencia española de seguridad aérea (AESA) para que resuelva esta incidencia", apunta Villar. Sin embargo, advierte de que si el vuelo sigue programado y es el consumidor quien decide no realizar dicho viaje "no habría derecho a reintegro de cantidades salvo que se contrate un seguro que cubra esta situación".

Por ello, plantea "analizar bien los supuestos cubiertos por el seguro porque en ocasiones, ya excluye la pandemia como motivo por el cual se pueda cancelar un viaje".

5. Si solo se cancela el vuelo de ida.

En caso de vuelos de ida y vuelta comprados en una misma reserva, si se cancela el vuelo de ida y el pasajero elige el reembolso, procede éste también en el vuelo de vuelta, según recuerda el Ministerio de Consumo. Sin embargo, si los dos trayectos se han comprado en reservas diferentes "solo procedería el reembolso del precio del trayecto cancelado".

