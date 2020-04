Olona descarta un corredor sanitario para temporeros y teme una caída de demanda

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha descartado la posibilidad de abrir un corredor sanitario para el traslado de temporeros para la recogida de la fruta en la actual situación de pandemia, al tiempo que prevé una caída de la demanda agraria.

Así se ha pronunciado el consejero con motivo de la primera comparecencia telemática de la Comisión del ramo desde la declaración del estado de alarma para frenar la expansión del coronavirus y en el que el sector primario ha sido declarado como un servicio esencial para garantizar el correcto funcionamiento de la cadena alimentaria.

Olona ha comparecido para explicar las medidas adoptadas por el departamento durante esta crisis sanitaria, que también ha sido declarado esencial por el Gobierno de Aragón, por lo que todos los funcionarios y oficinas dependientes del mismo se mantienen operativas ya sea a través del trabajo telemático o presencial.

No ocurre lo mismo con las 1.154 personas que componen la empresa pública SARGA, ya que 700 no pueden hacer uso del vehículo compartido y además debido al cierre de los parques naturales o la prohibición de la caza, entre otras actividades, tienen que permanecer en casa.

"Si nos empeñamos en que hagan lo que no tienen contratado, no pueden facturar y no van a poder cobrar y tendremos un problema", ha reconocido Olona respecto a SARGA.

El consejero ha subrayado que la prioridad del Gobierno central en esta crisis ha sido la de contener la propagación del virus y evitar el colapso sanitario y en materia económica la de dar soporte al tejido productivo y social y proteger el empleo.

En este sentido, ha reconocido el problema al que se enfrenta el sector agrícola con el inicio de la recogida de la fruta porque el decreto anunciado este martes por el Gobierno para facilitar la incorporación de parados y de inmigrantes sin papeles por proximidad no es suficiente, pero tiene que ajustarse al marco del real decreto que lo que busca es garantizar la salud de las personas.

Y es por lo que cree que hay que actuar con responsabilidad. "No podemos generar expectativas que van a quedar frustradas pasado mañana", ha subrayado Olona, quien también ha advertido de que "habrá que ver la demanda de la fruta cómo se comporta".

La crisis que ha generado en la ganadería la caída de la demanda de ovino, caprino y vacuno, y la consiguiente bajada de los precios, ha sido uno de los aspectos en los que han incidido los portavoces parlamentarios de todos los partidos y ha compartido la opinión de que las ayudas que apruebe el Ministerio, que cree que "se ha precipitado con el borrador", deben ser para el ganadero.

La paralización de la caza ha incrementado los daños de las especies cinegéticas en los cultivos, especialmente por parte de la plaga de conejos que ya afectaba antes de la crisis de la covid-19 y es por lo que defiende "levantar lo antes posible la limitación" a la actividad, no así la vuelta de los mercados agroecológicos como ha pedido desde Podemos-Equo Nacho Escartín, porque siguen suspendidos todos los mercadillos al aire libre.

Olona se ha comprometido a fijar un calendario con los plazos de los pagos de la PAC y ante las críticas manifestadas por el diputado del PP Ramón Celma por los recortes que recoge el Programa de Desarrollo Rural (PDR) ha explicado que lo que se ha hecho es retirar el compromiso de financiación autonómica porque "sino, no tendríamos fondos disponibles" y "lo que hay que disponer es de fondos Feader".

A este respecto, ha considerado "imprescindible" el concurso de la UE, que, ha dicho, "tendrá que dar una respuesta adecuada" porque "de momento, lo que llega se queda corto", así como la necesidad de "lealtad" de los partidos para "demostrar que la política resuelve los problemas".

Por ello ha abogado por centrarse en "problemas reales para buscar las mejores soluciones posibles", como crítica a la postura de Celma al plantear las consecuencias que implica para los ganaderos la no celebración de los festejos populares.

La necesidad de activar mecanismos para exportar la producción agraria y ganadera aragonesa, como ha planteado desde Ciudadanos Ramiro Domínguez, para permitir el almacenamiento, como ha señalado el portavoz de IU, Álvaro Sanz, o garantizar el suministro de agua al núcleo de La Fresneda en Teruel, como ha recordado la diputada aragonesista Esther Pirat, han sido algunas de las propuestas planteadas en la Comisión.

Por Vox, su portavoz, Santiago Morón, ha abogado por partidas para hacer frente a indemnizaciones por pérdidas por daños por especies cinegéticas o por restricciones para contratar temporeros y Joaquín Palacín, de CHA, ha alertado de que el decreto del Gobierno "no piensa en la diversidad territorial del Estado" y en las dificultades que van a tener regiones como Aragón para poder afrontar la recogida de la fruta.

