ERE en Schindler: "Luchamos por nuestros empleos y por los de 43 talleres auxiliares"

Pese a que por ahora no ha habido avances "siempre que hay negociación hay esperanza: no podemos permitir el cierre definitivo de una fábrica con 75 años de historia", decía este lunes José Antonio Dieste, presidente del comité de empresa de Schindler, en la concentración de protesta que ha tenido lugar en la Plaza de España de Zaragoza contra el despido de 119 trabhyajadores anunciado el pasado 15 de enero. Ha sido la primera vez que salían a la calle para rechazar un ERE que ni la plantilla ni la representación de los trabajadores "entendemos", confesaba. "Nos negamos en redondo al cierre", añadía.

"¡Es una vergüenza! No nos merecemos esto", reconocía una trabajadora de oficinas que lleva 41 años en la empresa. "Habría cumplido 42 el próximo 7 de abril. Toda la vida trabajando para que al final nos despidan", criticaba. "A mi con 58 años me afecta, pero mucho más a compañeras y compañeros de 45 o 50 años que no saben qué van a hacer".

"No es lo malo solo que nosotros nos vayamos a la calle. Luchamos por nuestros empleos, pero también los de los 43 talleres auxiliares que nos traen suministros y hasta 60 las empresas que nos llevan desde la logística a la limpieza", explicaba otro trabajador de 49 años que lleva 25 trabajando en Schindler. "Coincidí un año con mi padre en las antiguas instalaciones de Miguel Servet. Él se jubilaba y yo empecé. Pensé que era para toda la vida", añadía, confíado en que con la presión en la calle y la ayuda de los políticos se pueda revertir la situación.