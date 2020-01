PSA ofrece 50 contratos para activar los viernes por la noche dos líneas en la nave de Carrocerías

Fabricar más y que Figueruelas recupere este año el ansiado récord de producción de antes de la crisis. Esa ha sido la razón de que PSA presentase ya en la primera mitad de 2019 una modificación sustancial de condiciones de trabajo para el personal de mantenimiento -que costó bastante acordar- y que ahora, a final de diciembre, haya planteado lo mismo para los trabajadores de la nave de Prensas y los de Carrocerías, si bien algunas secciones de Pintura podrían verse afectadas. Precisamente, esta negociación abierta con el comité de empresa, ha enmarcado la vuelta al trabajo en la factoría tras el breve descanso navideño.

La dirección ha planteado diversas fórmulas para que el personal de Carrocerías -aunque esta modificación de condiciones solo tendría efectos en principio para los del turno nocturno- pueda trabajar los viernes por la noche en las dos líneas en lugar de solo en una de ellas, como venía sucediendo hasta ahora. Según explicaron desde CC. OO., el volumen de coches a fabricar prevista para 2020 "hace que, en las actuales circunstancias, la nave sea incapaz de producir las carrocerías necesarias". De ahí que la compañía haya planteado utilizar contratos vía ETT (Empresas de Trabajo Temporal) para cubrir esta mayor carga de trabajo o ir a más flexibilidad doblando de 20 a 40 las jornadas adicionales. Sin embargo, ambas propuestas, han sido rechazadas por este sindicato. La primera, porque las "contrataciones vía ETT acabarían expulsando de la nave a trabajadores actuales" y la segunda, porque «se iría a un escenario permanente de semanas individuales de seis días».

Desde UGT rechazaron estas propuestas de la dirección al entender que lo que hace falta, si se quiere tener el turno de noche a plena capacidad en Carrocerías es contratar a más personal, pero, como recordó también CC. OO., que sea "contratación directa" por parte de PSA y no de ninguna ETT. Finalmente, la compañía presentó ayer al comité de empresa- una propuesta mejorada que pasa por la contratación de unas 50 personas que serían utilizadas para dar los descansos entre semana al personal del turno de noche de la nave de Carrocerías. Esta opción, aún pendiente de analizar por ambos sindicatos, no incrementaría la jornada actual puesto que en un ciclo de 5 semanas se trabajarían 25 días. Además, como pusieron de condición UGT y CC. OO., se garantizaría "la percepción de los pluses de festivo para la plantilla actual" eliminando el conflicto que se creaba entre los descansos y la percepción de dicho plus.

"Valoramos la propuesta de la empresa. Así no se perdería el plus de trabajar en domingo por la noche y, además, se daría el descanso en días agrupados, pero todavía hay que estudiarla. No es firme. Creemos que es un avance, pero hay que analizarla", dijo José Carlos Jimeno, responsable de la sección sindical de UGT en Figueruelas.

"Están por ver las dificultades de aplicación real que pueda tener la propuesta. Por eso nos hemos emplazado a una nueva reunión hoy por la mañana", explicó Ana Sánchez, secretaria general de Industria de CC. OO. Aragón, quien destacó que su planteamiento para las nuevas contrataciones pasa por que "se cobre el viernes por la noche a 1,25, a lo que la dirección ha dicho estar dispuesta si la propuesta se implanta con acuerdo". Asimismo, recordó que han defendido que se "apliquen criterios de voluntariedad, tanto para estar como para no estar en el turno de noche si este sistema se acabase implantando".