Problemas de suministro de un proveedor obligan a PSA a cancelar la producción en la línea del Corsa esta noche

No es la primera vez que pasa. Y es el mismo proveedor eslovaco el que ha obligado a cancelar el turno de noche en la planta de PSA en Figueruelas en la línea 2, la del Corsa, al no tener piezas suficientes para montar los coches. Concretamente, según ha informado la compañía, en las plantas de Carrocerías, Pintura y 'General Assembly' no se trabajará a partir de las 12.00 de la madrugada.

En previsión de que hoy esta falta de suministro pueda volver a afectar a los turnos de trabajo de la línea del Corsa, la compañía ha habilitado un número de teléfono gratuito al que pueden llamar los trabajadores en determinados horarios para saber si mañana tienen que acudir al puesto o no. Mientra tanto, esta tarde se trabajará con normalidad en todas las áreas.

Adicionalmente, se ha decidido anular el turno productivo previsto para este sábado en la línea 2 del Corsa, en las plantas de Carrocerías y 'General Assembly', salvo necesidades específicas en algún área, ha informado la compañía.

También a finales de octubre, otro problema de desabastecimiento en la nave de Carrocerías al no llegar el soporte delantero del tubo de escape, que suministra el mismo proveedor eslovaco, hizo que la línea del Corsa tuviera que parar unas seis horas.

Fuentes de la compañía explicaron que fue un «paro puntual, debido a un fallo del proveedor eslovaco : las piezas del tubo de escape no estaban en el contenedor y, por tanto, hubo que parar unas horas". Asimismo, en septiembre, el suministro a la factoría zaragozana se vio afectado por el bloqueo de las carreteras catalanas.