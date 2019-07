UGT pide la readmisión de los dos trabajadores despedidos en BSH Balay por estar de baja

BSH Balay ha despedido a dos trabajadores en la planta zaragozana de Montañana aplicando la actual normativa introducida por la reforma laboral y que hace posible un despido objetivo por estar de baja por enfermedad, una situación que ha sido denunciada por UGT y CC. OO. al entender que no es de recibo despedir a dos empleados simplemente por no encontrarse bien de salud. Ante la convocatoria de paros el 30 de julio para exigir la readmisión de los dos despedidos, el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) ha llamado a las partes a negociar para tratar de reconducir la situación. De hecho, este viernes, tendrá lugar la primera reunión entre el comité de empresa de BSH Balay y la dirección de la compañía. De momento, la movilización se centra en los paros de 2 horas por turno el próximo martes, si bien la representación de los trabajadores no descarta convocar nuevas protestas para demandar mayor estabilidad en el empleo y la readmisión de los afectados por estos despidos.

NOTICIAS RELACIONADAS BSH mantiene su liderazgo en España con una cuota del 36,9%

UGT se suma con su demanda de readmisión a la que hizo CC. OO. ya este pasado lunes. UGT FICA considera que Balay está vulnerando los derechos de libertad sindical, penalizando y persiguiendo a los trabajadores afiliados a sindicatos, por ello exige a la empresa que reconduzca esta actitud.

Por su parte, CC. OO. ha asegurado que urge acabar con la reforma laboral para evitar que se repitan situaciones de este tipo. "No todo vale para reducir el nivel de absentismo", dice este sindicato. "La forma más rápida y barata es despedir para sembrar el miedo entre la plantilla, un arma muy poderosa", critican.

BSH Balay no ha querido dar declaraciones a este periódico ya que indican que es “una situación sensible al afectar a las personas”.