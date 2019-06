La venta de coches en Aragón continuará su caída durante los próximos dos años

Las ventas de vehículos a particulares volverán a caer tanto este año como el próximo en España, también en Aragón. Tras el ligero repunte registrado en la comunidad en 2018, cuando se alcanzó la cifra de 16.181; en 2019, el mercado se quedará en 14.693; mientras que en 2020 se desplomará hasta las 13.843. Estos números, extraídos de las previsiones del director comercial de la consultora MSI, José Manuel López, han sido dados a conocer este jueves en la I Jornada de Automoción de Aragón, organizada por la Federación de Asociaciones de Concesionarios (Faconauto) en colaboración con Ibercaja Leasing.

López ha pedido al casi centenar de responsables de concesionarios asistentes que no se obsesionen con el largo plazo, que piensen a corto; aunque sí ha concedido que la incertidumbre en torno a los combustibles no vaticina cambios positivos en la tendencia. Además, ha calificado de oportunidad la transformación digital, ventana que, en su opinión, debe aprovechar este colectivo. El directivo ha comentado que el devenir del diésel supone uno de los frenos más significativos para las ventas de coches, que en España se redujeron el mes pasado más de un 7% respecto a abril. No así las motos, tanto las de gran cilindrada como los ciclomotores, que registraron subidas del 3% en las primeras, pero casi del 24% en los segundos. A nivel interanual, las tendencias son similares.

Más de 12 años de media

La vicepresidenta de Faconauto, Marta Blázquez, ha insistido en que las autonomías tienen una gran responsabilidad con los concesionarios; también las administraciones locales, puesto que son empresas que repercuten directamente en la riqueza tanto de los municipios como de las regiones. En este sentido, ha reclamado un marco jurídico que las proteja, así como una transición energética justa a través de un plan de achatarramiento con una dotación que alcance los 2.500 millones de euros. "La contaminación está en un parque con una edad media de más de 12 años del que el 31% de los vehículos tiene más de 16", ha apostillado López. En este sentido, ha instado a los responsables de concesionarios a adherirse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la Organización de Naciones Unidas, una serie de medidas en favor de la igualdad, el medio ambiente o la inclusión.

En cuanto a combustibles, continuará la caída de los vehículos diésel -de los 596.612 de 2017 a los 363.963 de 2020-, el aumento tanto de los de gasolina -de 570.845 a 751.803- como de los eléctricos -de 4.111 a 8.673- o el estancamiento de los híbridos -de 55.103 a 73.079-. Y respecto a la situación con una mira puesta en Europa, al vehículo nuevo en España no se le auguran épocas de bonanza: las ventas caerán este año un 4,4%, mientras que el siguiente lo harán un 2,7%. Aumentarán, sin embargo, en Italia, y se incrementarán ligeramente en Reino Unido; pero bajarán tanto en Francia como en Alemania.