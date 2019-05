Bruselas multa a cinco grandes bancos con más de mil millones por interferir en el mercado de divisas

La Comisión Europea ha impuesto este jueves multas que ascienden a 1.070 millones de euros a los bancos Barclays, Royal Bank of Scotland (RBS), Citigroup, JPMorgan y el japonés Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) por participar en dos carteles en el mercado de once divisas, entre ellas el euro, los dólares estadounidenses y la libra esterlina.

La entidad financiera UBS también participó en los dos pactos, pero ha evitado una sanción de 285 millones por revelar a las autoridades europeas la existencia de los dos carteles, según ha informado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

En concreto, Bruselas ha impuesto una multa conjunta de 811,2 millones de euros a Barclays, RBS, Citigroup y JPMorgan por participar en un cartel que denominaron 'Trío de Banana Split' ('Three Way Banana Split'). Además, ha multado con 257,7 millones a Barclays, RBS y MUFG por participar en un segundo cartel llamado 'Essex Express'.

"Estas decisiones mandan la señal clara de que la Comisión no tolerará comportamientos colusivos en ningún sector de los mercados financieros. El comportamiento de estos bancos dañó la integridad del sector a expensas de la economía europea y los consumidores", ha subrayado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.

Así, la investigación de las autoridades europeas reveló que algunos de los operadores financieros en nombre de estos bancos en los mercados del euro, la libra, el yen, los francos suizos, los dólares estadounidenses, canadienses, australianos y neozelandeses y las coronas danesas, suecas y noruegas intercambiaron información "sensible". También coordinaron sus estrategias comerciales a través de grupos de chat profesionales en las terminales de Bloomberg.

En particular, los 'traders' intercambiaron información sobre las órdenes de sus clientes (el precio al que estaban dispuestos a comprar o vender determinadas divisas), el diferencial aplicable a determinadas transacciones, sus posiciones de riesgo y otros detalles sobre las actividades de negociación.

Estos intercambios, permitieron a los operadores tomar decisiones informadas de mercados cuando vendían o compraban las divisas que tenían en sus carteras. También pudieron identificar oportunidades para su coordinación.

La Comisión Europea ha destacado además que la mayoría de los 'traders' que participaban en los chats se conocían de forma personal. Por ejemplo, uno de los grupos se llamaba 'Essex Express y Jimmy' porque todos los operadores salvo otro llamado James vivían en Essex y se conocieron en un tren hacia Londres.

Este cartel estuvo compuesto por dos grupos de chat que se llamaron 'Essex Express y Jimmy' y 'Señores mayores semienfadados' ('Semi Grumpy Old men) y en ellos participaron operadores de UBS, Barclays, RBS y MUFG entre diciembre de 2009 y julio de 2012.

A su vez, el segundo cartel incluyó conversaciones en tres grupos de chat consecutivos que llamaron 'Trío de Banana-Split', 'Dos hombres y medio' (Two and a half men'), y 'Sólo Marge' (Only Marge). En ellos intercambiaron información 'traders' de UBS, Barclays, RBS, Citigroup y JPMorgan entre diciembre de 2007 y enero de 2013.

Todos los bancos involucrados se beneficiaron de reducciones en el montante de las multas por cooperar con los servicios del Ejecutivo comunitario. Aun así, la multa de Citigroup, la más elevada de todas, asciende a 310,8 millones de euros. Después se sitúa RBS (249,2 millones), JPMorgan (228,8 millones), Barclays (210,3 millones) y MUFG (69,7 millones).