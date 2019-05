Gustavo Trillo: "En Aragón hay más inversión que en el resto de España"

La gestora de fondos de inversión Bestinver, del grupo Acciona, ha abierto una oficina en Zaragoza este mes. ¿Por qué se ha elegido la capital aragonesa y por qué ahora?

Se trata de un centro temporal de atención al inversor para atender las necesidades tanto de información como de gestiones que quieran realizar nuestros inversores en sus fondos de inversión o fondos de pensiones de Bestinver, que son los productos que comercializamos. A principios de este año tuvimos la conferencia de inversores en Zaragoza y superamos las 200 personas, lo que la convierte en una de las ciudades con más asistencia. Una de las cosas que nos llamó la atención es que nos preguntaron cómo podían hacer para realizar sus gestiones de forma más cómoda presencialmente. Nosotros tenemos oficina en Madrid y muchos de nuestros inversores se informan a través de la página web o el teléfono. Tratamos de responder a esa necesidad al menos alrededor de un mes y si vemos que los inversores están contentos podemos repetirla. La frecuencia nos la va a marcar la demanda de nuestros inversores.

¿Cuántos clientes tiene la firma en Aragón? ¿Se ha marcado algún objetivo para crecer en la Comunidad?

Estamos hablando de alrededor de 2.000 clientes y estamos por encima de los 50 millones de euros en inversiones gestionadas. Nos hemos marcado el objetivo de mantener a nuestros inversores perfectamente informados. En España tenemos más de 52.000 clientes y 6.200 millones de euros gestionados.

¿Este modelo de centro de atención temporal se va abrir en otras ciudades?

A día de hoy la única ciudad en la que lo vamos a hacer es Zaragoza. Si vemos que es una buena experiencia para nuestros inversores y hay demanda en otras ciudades lo podríamos plantear.

¿Los inversores se dirigen más a los gestores en momentos como el final del año pasado en el que cayeron los mercados?

NOTICIAS RELACIONADAS El consumidor más preparado de la historia

Sí. El último trimestre del año pasado los mercados experimentaron una alta volatilidad, con correcciones fuertes, y en ese momento hay que tener una elevada convicción con los mercados de renta variable a largo plazo. En esos momentos a todo el mundo le gusta saber de primera mano qué está sucediendo en sus carteras. Un inversor en el momento que ve un valor bajando, eso le intranquiliza. Nos encantaría conseguir que en España muchos ahorradores se convirtiesen en inversores.

¿Cuál es el perfil del inversor en Aragón?

En Aragón hay más inversión que en el resto de España en relación con el ahorro que hay. El inversor en Aragón tiene facilidad hacia el ahorro y le gusta exigir una rentabilidad. Entiende que de vez en cuando tiene que tener un periodo de volatilidad. Nos hacen muchas preguntas sobre las compañías que tenemos en cartera.

¿Pero el perfil del aragonés es más conservador a la hora de invertir?

No. Aragón es la segunda región de España que más parte de su ahorro dedica a los fondos de inversión y renta variable. En la inversión en fondos de renta variable, según Inverco, Aragón es la segunda en la lista con un 16% invertido en renta variable, tras Madrid, con un 17%. No hablamos de conservador, sino de qué inversor está mirando más al largo plazo. La renta variable es el activo que más rentabilidad da a largo plazo. Un inversor en renta variable tiene que estar mirando a tener rentabilidades atractivas a un plazo de 5 años. No puede invertir en renta variable para 12 meses, es una receta para que las cosas no salgan bien.

Las bolsas habían empezado a remontar este año hasta que Estados Unidos ha aplicado nuevos aranceles a China. ¿Qué se puede esperar de los mercados este año?

El comienzo de año ha sido positivo en los fondos, con turbulencias desde el pasado domingo generadas por la incertidumbre sobre la posible guerra comercial. No digo que no nos preocupe, pero este tipo de incertidumbres son inherentes a la inversión. Hay incertidumbres desde el punto de vista económico, del político como el ‘brexit’, sobre cómo se va a normalizar la política monetaria... El inversor en renta variable tiene que saber que va a haber días complicados, pero a largo plazo la renta variable es la que más rentabilidad genera.

Con la actual situación de volatilidad, ¿el ahorrador que se convierte en inversor tiene que ser consciente de que sin riesgo no hay rentabilidad?

No estoy totalmente de acuerdo. El riesgo tiene distintas formas de medirse. Si la pregunta es si hay que tolerar la volatilidad a corto plazo para poder obtener rentabilidad a largo plazo, la respuesta es clarísimamente, sí. Pero para mí el riesgo no es solo la incertidumbre en el corto plazo, sino también tener unos ahorros que no generan rentabilidad. Es un riesgo tener tu dinero sin trabajar. Si en diez años tu rentabilidad no ha batido a la inflación, puede ser demasiado tarde.

¿En qué sectores habría ahora más oportunidades?

Nosotros no vemos tanto sectores sino categorías de compañías. Tenemos un grupo de compañías ‘buenas’, de calidad extraordinaria y que tienen una estabilidad de beneficios, de demanda, están bien gestionadas..., pero sus valoraciones son muy altas y son muy caras de comprar. Son las compañías de consumo estable, las farmacéuticas... En esas uno puede guardar su dinero un tiempo, pero no tienen un potencial de revalorización excesivamente bueno. Un segundo grupo son las aparentemente ‘feas’ porque tienen más exposición al ciclo económico, más castigadas en sus cotizaciones como las automovilísticas, sector industrial... Han estado castigadas y ahora tienen unas valoraciones relativamente atractivas. Son compañías que estamos incrementando en cartera. Luego tenemos las de ‘baja calidad’, que han sufrido mucho los últimos años, en las que hay serias dudas sobre la viabilidad de su modelo de negocio y que tratamos de evitar. Rotamos gradualmente la cartera entre las buenas y las aparentemente feas.

¿Existen las gangas en bolsa?

Hay buenas oportunidades de inversión para el inversor a largo plazo. Las gangas hoy no existen. Chollos no hay. Compañías fantásticas a precios extraordinarios hoy no las tienes, sino buenas compañías a precios atractivos. Tratamos de no invertir según si el ciclo económico va hacia arriba o hacia abajo sino más allá de un ciclo económico para recalcar el largo plazo. Una compañía expuesta al ciclo económico tendrá años mejores y peores pero queremos diferenciar las compañías que a lo largo de todo un ciclo económico son capaces de generar valor y las que no. La desaceleración no es una razón para no invertir en renta variable a largo plazo. El único motivo que tiene que buscar un inversor es tener un horizonte temporal suficiente.