Daniel Raventós: “La renta básica evita caer en la trampa de la pobreza”

¿Por qué necesitamos una renta básica universal?

Hay razones de tipo filosófico y de tipo técnico. En las primeras entra la idea según la cual si no tienes la existencia material garantizada no puedes ser libre; una renta básica igual al umbral de la pobreza es un criterio más o menos objetivo para dar una base mínima a toda la ciudadanía. Y, en el aspecto técnico, evita caer en la trampa de la pobreza, algo muy inherente a los subsidios condicionados: los que son incompatibles con otras fuentes de rentas. Sin olvidar los enormes costos administrativos que existen en estos, al tener que controlar quién tiene derecho y quién no a recibirlo.

¿En qué se diferencia de una renta garantizada o de un ingreso mínimo vital?

Que los dos últimos son condicionados. La renta garantizada está en el País Vasco o Cataluña y recibe distintos nombres según la comunidad autónoma: salario social en Asturias, por ejemplo. Esta es la gran diferencia entre la renta condicionada y la básica; con la primera tienes que demostrar que eres pobre, que tienes problemas físicos o lo que sea, mientras que con la segunda el mero hecho de ser ciudadano residente es suficiente.

¿De cuánto dinero hablamos?

En la Red Renta Básica hemos hecho un proyecto de financiación a partir del umbral de la pobreza, un criterio objetivo que varía cada año. Esto supondría actualmente unos 750 euros al mes.

¿También los millonarios lo percibirían?

Para que la gente reciba una renta básica hay que financiarla. Y esto implica una reforma fiscal y significa que técnicamente todos la reciben pero que no todos ganan; en nuestra propuesta, el 20% más rico pierde y el 80% restante gana.

¿Pagarían más impuestos?

No. Quien realmente pagaría más IRPF sería el 15% más rico. Luego, se financiaría también de lo que desembolsa actualmente el Estado en asignaciones monetarias inferiores a la renta básica; todas desaparecerían. Las superiores no pierden, pero tampoco ganan: si recibes una pensión pública de 1.300 euros, 750 euros serían de renta básica y el resto, como complemento. Esto significa 93.000 millones de euros que se ahorra el Estado.

Si la renta básica ha sido tan exitosa en Alaska, ¿por qué tiene problemas para exportarse?

Alaska es el único sitio del mundo en el que no han hecho un experimento; lleva 30 años en vigor. También es verdad que se financia de una forma muy particular, a partir del petróleo. Lo interesante es que hace 30 años la sociedad estaba un poco dividida sobre la renta básica –hablamos de dar algo a cambio de nada en Estados Unidos...–, pero actualmente no hay nadie que esté en contra, excepto las petroleras. Y lo que ha conseguido esta medida es que el Estado de Alaska sea el menos desigualitario del país.

Los resultados del experimento en Finlandia confirmaron que esa renta incondicionada no desincentiva la búsqueda de empleo.

Por ejemplo. Pero cuidado que tenemos que situar este tipo de iniciativas piloto en el lugar que les corresponde; no pueden ilustrar ni mucho menos lo que sería una renta básica a nivel social. Los efectos que se estudian desde hace años, como que para muchas mujeres sería una forma de tener la existencia garantizada o que aumenta el poder de negociación de los trabajadores, estos proyectos piloto no los pueden mostrar. Solo, como usted dice, el efecto en el mercado de trabajo o –algo que se está comprobando en culturas tan diferentes como Namibia o la India– que la salud mental mejora muchísimo.

La actual competición entre los partidos parece más enfocada a bajar impuestos que a impulsar iniciativas como esta.

Un partidario de la renta básica, un holandés invitado al Foro de Davos [Rutger Bregman], lo expresa de un modo fantástico: impuestos, impuestos e impuestos, lo demás son tonterías.