Una treintena de empresas, entre las que inicialmente no figura Mercadona, han manifestado su interés en las 258 tiendas que la cadena de supermercados Dia ha puesto a la venta, cuyo proceso se quiere cerrar lo antes posible, según han informado fuentes conocedoras de la transacción.

En concreto, empresas del sector 'retail' de la distribución, españolas y extranjeras, se han interesado en la posible adquisición de los establecimientos de Dia que no encajarían, según las mismas fuentes, con el modelo de negocio de la cadena presidida por Juan Roig, ya que la superficie y la ubicación de las tiendas de Mercadona y Dia son diferentes.

La intención de Dia es vender 258 tiendas en toda España, estudiando en cada caso la posibilidad de subrogar los empleos de la mismas a la nueva propiedad.

Fuentes conocedoras del proceso han explicado que no hay un plazo fijado para culminar la transacción, aunque el objetivo es cerrarla lo antes posible para evitar incertidumbres sobre la misma. No obstante, las mismas fuentes han indicado que el cierre de la operación dependerá del precio de traspaso y de si la venta se realiza en uno o varios bloques.

El objetivo, según las mismas fuentes, es intentar vender el máximo número de las 258 tiendas y cerrar las que no sean adquiridas.

Dia y los sindicatos Fetico y UGT acordaron ayer que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado afecte finalmente a 1.604 empleados, frente a los 2.064 propuestos inicialmente, lo que supone un descenso del 22% y un 40% menos si se incluyen la recolocaciones.

Así, el acuerdo de reestructuración de plantilla afectará finalmente a 1.604 empleados de un total de 26.709 en toda España, de los que 40 serán prejubilaciones. Asimismo, 356 personas podrán ser recolocadas en otros centros de trabajo atendiendo principalmente a cuestiones como la cercanía y el desempeño.

Desde Dia agradecieron la profesionalidad y buena voluntad de todas las partes implicadas en el proceso, lo que ha ayudado a alcanzar un acuerdo que resulta "necesario" para la viabilidad de la compañía y el futuro de más de 40.000 empleos directos distribuidos en cuatro países. (España, Portugal, Argentina y Brasil).

El acuerdo, que no ha sido respaldado por CC.OO., contempla una compensación económica de 33 días por año trabajado hasta un máximo de 24 mensualidades y la contratación de dos empresas de recolocación por un período de 9 meses y de 12 meses para mayores de 45 años (Right Management y Lee Hecht Harrison), según han informado UGT y Fetico.

Asimismo, para la plantilla que vea extinguido su contrato, Dia se hará cargo del pago del Convenio Especial de la Seguridad Social en aquellos afectados desde los 55 hasta los 63 años, para los mayores de 61 hasta los 64 años y para los mayores de 62 hasta los 65 años.

Igualmente, se ha acordado para los trabajadores que accedan a una vacante en otro almacén, que implique traslado de domicilio, el abono de los gastos de mudanza, un total de seis días de permiso retribuido y el pago de 2.000 euros de alquiler.

Dia y los sindicatos han acordado también un plan de prejubilación que recoge pra los empleados de 62 años una compensación económica del 90% de su salario neto, hasta los 65 años; para los de 61 años, el 90% de su salario neto hasta los 64 años; para los de 60 años, el 90% de su salario neto hasta los 63 años; para los de 59, el 85% de su salario neto hasta los 63 años y para los de 57 y 58 años, el 80% de su salario neto hasta los 63 años. La edad requerida es a fecha del 25 de marzo de 2019.

También se ha acordado que aquellos trabajadores que quieran abandonar la empresa de manera voluntaria, puedan hacerlo recibiendo su indemnización, siempre que se cambien por alguno afectado en las mismas condiciones. Para ello, se establece un plazo de siete días a la firma del acuerdo para que comuniquen su intención a la empresa.

Otra de las medidas alcanzadas en una bolsa de trabajo durante un año, que consiste en que, si la cadena de supermecados necesita contratación, tiene la obligación de llamar primero a los afectados por el ERE.

Por su parte, CC.OO. ha justificados su decisión de no suscribir el acuerdo al entender que se trata de "medidas traumáticas, prisas injustificadas, falta de planes concretos e indeterminación", al tiempo que ha denunciado que Dia no aporta ninguna garantía de no volver a abrir un ERE el próximo año.

"Dia ha eliminado cualquier posibilidad de que CC.OO firmara un acuerdo que ya se encuentra en manos de los abogados del sindicato", ha señalado.