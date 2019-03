"Tranquilidad" ante el retraso de la nueva reforma de la PAC

Entre tecnología e innovación, la política agraria común también tuvo este martes su minuto de gloria en la Feria de Zaragoza. El anuncio realizado el pasado martes en Bruselas por el ministro de Agricultura asegurando que es más que posible que la llegada de la nueva PAC se retrase "al menos un año más" se coló entre las preguntas dirigidas tanto al consejero de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, como al secretario general de Agricultura del ministerio del ramo, Fernando Miranda.

"No hay ningun motivo de alarma ni preocupación. Si hay retraso no habrá ninguna consecuencia", señalaba Olona ante la atenta mirada de responsables de la organizaciones agrarias que esperaban la inauguración de Figan.

El consejero, que insistió en transmitir "un mensaje de tranquilidad", aseguró que no debe haber incertidumbre alguna respecto al presupuesto, "por lo que no hay medidas que tomar". Y aunque reconoció que cualquier retraso "no es una buena noticia", reiteró que su objetivo es conseguir una reforma en profundidad para que la PAC, "y si tarda un año más bien empleado sea si es para hacerla más eficaz y justa".

"Tranquilidad" quiso transmitir también Fernando Miranda, que aseguró que independientemente de cuándo entre en vigor la nueva reforma, "los pagos de PAC actual no se van a interrumpir, van a seguir produciéndose con normalidad". El secretario general de Agricultura del Ministerio que lidera Luis Planas explicó que ya se ha comenzado a trabajar con las comunidades autónomas en el Plan Estratégico para que "aunque la reforma se retrase, España tenga los deberes hechos". Miranda aseguró además que estos trabajos no se detendrán por las elecciones. "Tenemos una hoja de ruta marcada para todo el año 2019 y vamos a seguir trabajando como si no hubiera calendario electoral", señaló Miranda, que insistió, sin embargo, en que "hasta que no haya certidumbre sobre el presupuesto de la UE va a ser muy difícil tener certidumbre sobre la PAC".

A pesar de los mensajes a la calma de los representantes instituciones, UAGA ya dejó este martes claro su malestar ante el posible retraso de la PAC. Un retraso, insistió la organización agraria, que se produce precisamente en un escenario "convulso" marcado por la incertidumbre que está generando el ‘brexit’ y por un proceso electoral en la Unión Europea "que está condicionando toda la agenda política de la UE".

Por eso, UAGA reclama que se recalculen los derechos de pago básico y de los usos de la tierra así como los índices de la referencia de la PAC (que corresponden al periodo 2000-2002) porque "es un disparate percibir ayudas con una foto de hace 18 años".