“Las actuales tecnologías van a suponer cambios superiores a los de la revolución industrial”

El cambio cultural que requiere la digitalización de una empresa y su implementación con el apoyo de personas formadas en la "era de los datos" han sido destacados este jueves durante el desayuno coloquio organizado por BBVA y Heraldo bajo el título ‘Empresa digital, empresa innovadora’. Ana Climente, responsable de transformación de clientes empresariales de BBVA ha augurado que "las actuales tecnologías van a suponer cambios superiores a los que se vivieron con la revolución industrial". La inteligencia artificial, el 'big data' o el 'blockchain' son algunas de las que ya están marcando un "cambio de época", en la que ha considerado que aún se está en una "fase incipiente". En el proceso ha explicado que "hay que cambiar la cultura corporativa", poner al cliente en el centro e involucrarlo en todas las fases de desarrollo, a lo que en el caso del banco ha contribuido "mezclar el talento tradicional bancario con nuevo talento que hemos traído digital".

Alex Dantart: "El cambio no se produce solo por tener una web o una cuenta en Instagram"

En este sentido, Alex Dantart, emprendedor y fundador de la red Araban y Hub Zgz, ha destacado que "el éxito de la transformación digital radica en los recursos humanos, en las personas que están y en que estén capacitadas para estos cambios". Por ello, ha apuntado que el cambio no se produce solo por tener una web, empezar a vender en internet o tener una cuenta en Instagram. Es una cuestión "filosófica". Y ha pedido a las empresas que formen al personal "en la era de los datos".

El valor de los datos

La selección de personal es una de las preocupaciones de la empresa Funidelia, premio Pyme del Año 2018, cuyo cofundador, Toño Escartín, ha destacado que buscan “capacidades" en un mercado laboral donde no siempre encuentran a los profesionales que necesitan. En su caso, no han tenido que dar el "salto digital" porque nacieron en internet con la venta de disfraces 'on line'. "Hay una serie de problemas que nos hemos ahorrado, pero es cierto que tenemos que evolucionar”, ha reconocido. Tienen asumido que “el máximo valor está en los datos” que utilizan para llegar al cliente “por el camino más corto y más barato”, en un sector con compradores poco fieles. Entre sus retos está cómo afrontar la estacionalidad de las ventas, que se concentran en Carnaval y Halloween y la formación de personal en las nuevas tecnologías. “Hay muchos procesos en los que somos ineficientes”, ha confesado porque “no hemos sido capaces de implantar la tecnología”. Aun teniendo una plantilla joven, menores de 30 años en su mayoría, necesitan una formación constante para contar con personas que sepan utilizar la tecnología adaptada a las necesidades de su negocio. “Hay muchas tecnologías nuevas. Habrá que formar a las personas en cómo utilizar estas máquinas”.

Ana Climente: "Si se mantiene esa tensión constante por la innovación es posible cambiar de arriba a abajo una organización"

Climente ha reconocido que la transformación digital es un proceso largo. El banco empezó hace 12 años cambiando la infraestructura tecnológica. "Vimos que la demanda de los clientes estaba cambiando", ha dicho. Este proceso "no digo que sea fácil", pero ha asegurado que "si se mantiene esa tensión constante por la innovación y esa fuerza por cambiar las cosas es posible cambiar de arriba a abajo una organización". Carlos Gorria, director de la territorial Norte de BBVA ha hecho balance de este proceso. "Más de la mitad de los clientes del banco, un 51%, utilizaban canales digitales en 2018", ha apuntado. El 41% de los productos vendidos por el banco se realizaron por canales digitales y las ventas por internet representan ya el 32% del total de los ingresos. "Los clientes móviles alcanzaron el 43% y en el 2019 el objetivo es que superen el 50%", ha añadido. Gorria ha visto en el "salto digital" una "necesidad apremiante de las pymes" y una "herramienta imprescindible para enfrentarse en el día a día" en mundo cada vez "más global y complejo".