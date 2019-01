Nace A4 para "romper el silencio que envuelve a las víctimas del amianto"

Se llama A4 (Asociación de Afectados por Amianto de Aragón) y acaba de ponerse en marcha para romper el silencio que hasta ahora ha envuelto a los trabajadores afectados por este peligroso y mortal mineral, que además "siempre han encontrado muchas puertas cerradas". Así lo explicó este sábado su presidenta, Susana Tirado, abogada y familiar de un empleado de Opel fallecido por su exposición al también conocido como asbesto y con experiencia en la defensa de víctimas del amianto. Tirado señaló que esta asociación sin ánimo de lucro, que han impulsado organizaciones sindicales como CGT y que este sábado fue presentada en sociedad ante decenas de personas, tiene como objetivo ofrecer apoyo social y psicológico a las víctimas y familiares a los que también oferce asesoramiento, pero sobre todo quiere poner voz y hacer visible la defensa de sus intereses y derechos ante las empresas y las instituciones. Y es que los impulsores de A4 critican a las administraciones por estar haciendo "una conspiración del silencio" sobre las muertes causadas por el amianto, al tiempo que aseguran que exigirán "que esta lacra se conozca públicamente para que instituciones y empresarios asuman sus responsabilidades".

Aunque A4 se ha constituido con el mínimo legal de miembros, es decir tres, la presentación de ayer sirvió para que fueran más de 25 las personas las que mostrarán su deseo de adherirse a esta nueva asociación en cuyos objetivos figura que se cumpla el protocolo de actuación a extrabajadores que estuvieron en contacto y pudieron inhalar las mortales fibras que se desprender de la manipulación de materiales revestidos con este minera. Y es que Tirado recordó que las dolencias provocadas por el amianto –mesotelioma, asbestosis, cáncer de pulmón y laringe o cáncer de esófago, como recientemente ha reconocido el Supremo– son latentes y pueden tardar hasta 40 años en manifestarse, por lo que en muchas ocasiones sus víctimas no son relacionadas con el puesto de trabajo que ocuparon.

La asociación aragonesa no centrará sus esfuerzos solo en la Comunidad. Quiere trabajar con organizaciones similares creadas con otros regiones e incluso con la Federación de Asociaciones de Víctimas del Amianto para impulsar un fondo que permitiría garantizar las indemnizaciones (sobre todo en aquellos casos en la empresa ya no existe cuando se desarrolla la enfermedad). Pero serviría además, añade Tirado, para que los afectados y sus familiares no tuvieran que reclamar sus derechos en los juzgados con el coste económico y personal que ello supone.