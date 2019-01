CC. OO. Aragón cierra el centro de formación Araforem y despide a sus 4 trabajadoras

"Lo hemos intentado todo, pero era inviable". Con estas palabras confirmó el secretario general de Comisiones Obreras Aragón, Manuel Pina, la decisión tomada el 27 de diciembre por el patronato de la Fundación Aragonesa para la Formación y el Empleo (Araforem) de extinguir dicha fundación el último día de 2018. Este viernes mismo las cuatro trabajadoras del centro situado en el número 5 de la calle La Salina, próxima a la plaza de Europa, recibían la carta de despido. "Con fecha de efectos 31 de enero de 2019 quedará extinguido el contrato de trabajo que le vincula a esta empresa debido a la imposibilidad, objetivamente acreditada, de mantener la actividad de la Fundación, y en consecuencia su puesto de trabajo".

Pina recordó que en 2013 en Araforem ya hubo un ERE de extinción en el que salieron más de 20 trabajadores de este centro: "Las subvenciones para la formación caían año tras año y en 2015 el Gobierno volvió a introducir cambios en el sistema de formación que nos dejaba a los sindicatos una pequeña parte, prácticamente nos excluyeron", dijo.

Aunque en la carta de despido que recibieron este viernes las trabajadoras de Araforem se les notificaba ya la indemnización mínima por despido que contempla la reforma laboral –pese a que CC. OO. no para de exigir su derogación– Manuel Pina precisó que van a tratar de que "el cierre sea lo mejor posible": "Vamos a ver si llegamos a un acuerdo con cada una de las afectadas", manifestó. Sin aludir a la posibilidad de recolocarlas en el sindicato, Pina precisó que "esto no es un ERE". Incidiendo en que "a Comisiones Obreras Aragón no le afecta", el sindicalista explicó que "una vez dado el paso del despido, hay que ver cómo negociamos en función de los intereses personales de cada de una de las trabajadoras para llegar a un acuerdo". Y volvió a remachar que Araforem era "inviable" no solo en Aragón sino en todas las comunidades donde también se ha procedido al cierre –quedan dos regiones pendientes– así como en el confederal.