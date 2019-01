Wade: el "Netflix" de los videojuegos

Las plataformas de ‘streaming’ están de moda, tanto para escuchar música como para darse verdaderos atracones de series o películas. ¿Por qué no probar con los juegos? De esta pregunta nació Wade, una suerte de “Netflix de los videojuegos” que ofrece un catálogo de medio centenar de títulos destinados a un público familiar. No es necesario descargarlos o instalarlos, tampoco adquirir ninguna videoconsola o un mando específico: únicamente hace falta un televisor, una ‘tablet’ o un ordenador con entrada HDMI con una conexión estable a internet de 12 megas. La democratización de los videojuegos crece de la mano de esta tecnología española de la compañía Playgiga.

El hastío que generan algunos videojuegos tras unas pocas horas deja de ser un problema al no ser necesario gastar dinero en cada uno de ellos, puesto que el catálogo se renueva cada mes. La plataforma reúne a algunos títulos destinados a público infantil, como ‘Lego Harry Potter’ o ‘Anarcute’; otros para adultos, como los de acción o aventura ‘Batman: Arkham City’, ‘Mad Max’ o ‘Rise of the Tomb Rider’; o para jugar en familia, como el ‘Moto GP 2017’ o el ‘Grid Autosport’. “Esperamos alcanzar el centenar de videojuegos próximamente, pero adelantamos que todos los meses lanzaremos novedades”, explica Javier Polo, director general de la empresa.

Transformar el sector "a mejor"

El nuevo modelo que supone el ‘streaming’ puede conllevar un significativo cambio en el sector de los videojuegos, de la misma manera que lo fue en la música o las series con plataformas como Spotify o Netflix. Polo lo tiene claro: “va a contribuir a una transformación a mejor, tanto para el usuario como para el editor, puesto que evita gastos como el de tener que renovar el equipamiento cada cierto tiempo. En definitiva, es más cómodo”. El directivo destaca, además, que la plataforma cuenta con un servicio de control parental desde el móvil, “para la tranquilidad de los padres”.