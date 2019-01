El silencioso crecimiento del micromecenazgo

Es una herramienta para potenciar la innovación que se desarrolla en sectores tan dispares como movilidad, moda, videojuegos, impresoras 3D, gafas inteligentes, internet de las cosas, arte, deporte o domótica. El ‘crowdfunding’ tiene cabida en tantas categorías como se pueda llegar a imaginar. Pero el método no es sencillo: el 60% de estas campañas fracasan. Lograr inversiones es una de las etapas más duras -o la más- de la carrera de fondo del emprendimiento. No es fácil conseguir dinero para un producto o servicio todavía en pañales -o ni siquiera-, aunque las todopoderosas redes sociales puede facilitarlo. Y no solo a través de publicaciones, también gracias a la interacción del empresario con el cliente que estas plataformas permiten a todos los niveles. Es precisamente en esa comunicación donde radica la esencia del también llamado micromecenazgo, el mecanismo colaborativo de financiación que se alimenta de pequeñas aportaciones económicas de una gran cantidad de personas.

De las estadísticas del portal Universo Crowdfunding se desprende que la recaudación a través de este método en España superó los 100 millones de euros en 2017, más del doble que tan solo dos años antes. En Estados Unidos, la cifra llegó a rebasar los 15 mil millones de euros. ¿Y cuál es su gran ventaja? Que permite validar el producto antes de lanzarlo, hacer un simulacro de su acogida. ¿Y su gran baza? La comunidad: el compromiso o ‘engagement’ de las personas. Por eso sus posibilidades de triunfar aumentan en campañas como las de clubes de fútbol, como el reciente caso del Real Murcia, o grupos de música, como el grupo zaragozano Hotel, que publicó a través de esta vía de financiación su álbum 'Tiempo de luz'. Pero no solo en esta clase de empresas, también emplean este método grandes multinacionales como Lego o Segway o nacientes marcas como la cervecera aragonesa Golden Promise Brewing, que recaudó más de 15.000 euros.

"La pasta no es lo más importante"

“La gente pone el foco en la pasta, pero no es lo más importante -analiza Valentí Acconcia, consultor experto en micromecenazgo-. La clave es cómo gestionar el dinero, entenderlo como medio, no como fin último. Emplearlo para crear, producir, enviar el producto. No para quedártelo”. En su opinión, el factor que marcará el devenir de la campaña radica en sus inicios: “Lograr buenos resultados de entrada es fundamental, que la gente crea en tu idea, que esté convencida de que se va a conseguir la meta económica propuesta”. Y en aras de conseguirlo, la clave es “comunicar muchísimo, atender todos los correos electrónicos de los interesados e identificar comunidades afines que comulguen con la idea. Por eso es fundamental la precampaña”, insiste Acconcia.