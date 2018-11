Los apicultores, a punto de movilizarse por los bajos precios

“En los últimos diez años, el aumento de las importaciones de la miel a España ha tenido un crecimiento exponencial de un 109%. En el año 2009, se importaron 15.269 toneladas y en 2017, 31.871”. Así expone UAGA-Aragón, en su revista, el incremento al que tienen que hacer frente los apicultores, haciendo, asimismo, hincapié en una investigación de la Unión Europea en el que se especificaba que “un 20% de las importaciones de miel no respeta los estándares de calidad europeos”. Ante esta problemática, los apicultores piden que en el etiquetado se especifique el origen de la miel, como recientemente se ha hecho con la leche.

“No hay grandes operaciones, nos queda el mercado más pequeño que valora la calidad de nuestro producto”, explica Pedro Loscertales, representante del sector en UAGA-Aragón y apicultor en Huesca. “Es la ruina, no entendemos nada”, añade. Y es que como específica muchos apicultores españoles tienen un buen almacenamiento de bidones a los que no pueden dar salida en el mercado. “En Aragón, al menos por esa parte, tenemos más suerte, ya que las explotaciones son más pequeñas y digamos que no nos arruinamos tanto, porque además los operadores más locales ponen en valor nuestra miel”.

La Comunidad aragonesa cuenta con 1.558 explotaciones apícolas con un total de 118.298 colmenas. “Durante los últimos años, estábamos observado que el número de colmenas crecía por la atracción de esta profesión y por el aumento del consumo de miel, pero las numerosas importaciones han hecho que muchos se hayan visto obligados a dejar el sector”, apunta Loscertales. “Y el verdadero problema es que no cumplen con los estándares europeos de calidad, ya que en muchas ocasiones, la miel que principalmente viene de China no es miel”. Pero no solo el país asiático es el responsable de las importaciones, sino que también han incidido otros mercados de América del Sur, como los de Argentina o Uruguay.