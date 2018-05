Los aragoneses gastarán este verano entre un 10 y un 12% más en sus vacaciones

Los aragoneses, siguiendo la tendencia a nivel nacional, destinarán este verano más dinero a sus vacaciones respecto al año pasado. Distintas agencias de viajes de la Comunidad hablan de un incremento en torno al 10%-12% para la campaña de verano, que va de mediados de junio a septiembre. No obstante, el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes en Aragón, Jorge Moncada, no quiere dar una cifra concreta hasta no tener datos reales. “No sé si llegaría a un 12%, pero sí es cierto que hemos detectado más gasto que en años anteriores”, dice.