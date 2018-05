El beneficio de Bantierra crece un 30,3% en 2017 hasta alcanzar los 9,1 millones de euros

Así lo ha detallado este viernes el director general de la cooperativa de crédito aragonesa, Luis Ignacio Lucas, momentos antes de la aprobación de las cuentas anuales en la asamblea general de socios celebrada en la sede de la entidad en la capital aragonesa, en la que el presidente, Luis Olivera, y el director general, han señalado como tercer pilar de este crecimiento “su plan de contención del gasto”, que ha permitido un descenso del 1,2% de los costes de explotación.

Según estas cifras presentadas y aprobadas por los socios, “la exhaustiva gestión del riesgo” ha favorecido una mejora de los niveles de solvencia de la entidad hasta situarlos en el 13,69% -casi dos puntos por encima de los logrados en 2016-, con un superávit de recursos propios de 70 millones de euros, frente a la decisión de capital de Banco de España. Además, destacan los datos, la entidad ha reducido su exposición en créditos en niveles similares a los del resto del sector, y eso a pesar de que se concedieron más de 15.200 operaciones de crédito y préstamos, de las que más del 43% tuvieron como destino el sector agroalimentario.

Los recursos de clientes gestionados fuera de balance aumentaron en un 13% hasta los 1.229 millones de euros, destacando especialmente el incremento en productos como seguros de ahorro y fondos de inversión. Un crecimiento que ha permitido un avance del más del 25% de las comisiones de comercialización, superando así las tasas medias del sector.

Más socios

La primera entidad aragonesa de crédito cooperativo, que ha conseguido atraer 5.000 nuevos socios, alcanzó unos resultados recurrentes, es decir, aquellos derivados de la actividad ordinaria, de 64,5 millones de euros, una cifra destacada si se tiene en cuenta, han señalado sus responsables, el entorno de ligero retroceso general de márgenes en el sector financiero.

Las cifras aprobadas en la asamblea dan buena cuenta de que ha sido un año “positivo”, ha asegurado el director general de Bantierra que ha reconocido que el ejercicio actual “tampoco es muy favorable”, con un escenario de tipos de interés “por los suelos” y a la expectativa de lo que pasará con los estímulos del Banco Central Europeo, “si los retirará, cuándo y cómo”, ha añadido. Sin embargo, Lucas ha asegurado que hay optimismo en la entidad financiera porque durante el primer cuatrimestre del año la actividad comercial está funcionando activamente y se está consiguiendo incluso superar los objetivos establecidos en su plan estratégico. “Una de las aspectos positivos que empiezo a ver es la dinámica de la plantilla”, ha detallado el director general, que ha reconocido la labor de los empleados en una época “nada fácil”, en la que “los que defienden nuestros colores en la calle han cambiado el chip porque está claro que sin ánimo y sin motivación un comercial no se vende nada”, ha insistido Lucas, que ha señalado que Bantierra está consiguiendo ser una entidad dinámica, motivada y cercana a la gente, “un valor muy diferencial respecto a nuestros competidores”. Eso sí, el director general ha reiterado que en Bantierra han aprendido de los errores del pasado, que esperan no volver a tropezar en la misma piedra y que ahora están en condiciones de decir “por ahí, no”. Un no que le han lanzado al sector promotor e inmobiliario al que no mira su actividad crediticia, porque “zapatero a tus zapatos”, -ha dicho Lucas-, la entidad es una cooperativa de crédito centrada en el sector agroalimentario.

El directivo de Bantierra ha asegurado que el conflicto catalán también se notó en un incremento de depósitos traspasados desde la comunidad vecina hasta sus oficinas en Aragón y ha recordado que la entidad forma parte del 'pool bancario' con el que el grupo cooperativo agroalimentario Arento está abordando su reestructuración financiera. “No voy a dar detalles de los pasos de la operación porque eso lo tiene que explicar la entidad, pero entre todos tenemos que ayudar para dar la mejor salida a esta cooperativa de gran importancia en el sector agroalimentario y en la economía regional”, ha matizado Lucas.