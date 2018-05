El comité de Inditex anuncia movilizaciones si no hay avances en el nuevo convenio

Si no hay avances en el nuevo convenio colectivo de Inditex, que se lleva negociando cinco meses, habrá movilizaciones. Es la advertencia que lanzan UGT, CC. OO. y OSTA los tres sindicatos mayoritarios en la plataforma Europa de Plaza, especializada en las distribución de ropa de mujer a todo el mundo, que da trabajo a 1.300 empleados fijos y más de 400 temporales.

De lo que suceda en las reuniones de este miércoles y jueves con la dirección, "dependerá que al final fijemos medidas de presión", han indicado José Antonio Villanueva, de UGT y Ólga Zamora, de CC. OO. "No vamos al ritmo que queremos ni en la línea que queremos. La empresa va muy lenta y no está nada receptiva con las demandas que planteamos y que son muy sensatas. Aí que no descartamos movilizarnos", han reiterado.

"Queremos un incremento salarial acorde a los beneficios de Inditex. Estamos pidiendo un 4% de subida para cada año, que es lo que ya está firmado en otros almacenes de Madrid y Galicia. Además, pedimos un plus de permanencia, que nos viene demandando la plantilla, por su polivalencia y su buen hacer durante todos estos años. Y en tercer lugar que se hagan 150 nuevos contratos indefinidos porque entendemos que una temporalidad del 30% es inadmisible y que hay que bajarla por lo menos al 25% que es la marca el convenio general del sector textil aunque Inditex tenga convenio propio ", recuerda el sindicalista de UGT. Mientras que Zamora, de CC. OO. incide en que "la empresa no debería utilizar la temporalidad como moneda de cambio sino de 'motu propio' apostar por el empleo fijo en una de las plataformas de distribución más rentables que tiene".