Los sindicatos denuncian un "trimestre negro" en siniestralidad laboral con 11 fallecidos en lo que va de año

Así, ha calificado de "trimestre negro" el comienzo del año al haberse registrado en Aragón 4.358 accidentes laborales en jornada, un 4,20% más que el año anterior y de estos, 3.798 han sido en jornada laboral y 560 'in itinere' es decir al ir o volver del trabajo. En accidente mortales, ha dicho, se ha producido un incremento del 22,2%, al haber contabilizado ya 11 accidentes mortales, la mayor parte de ellos en los sectores de industria y servicios. Asimismo, ha subrayado que el origen del 50% de estos fallecimientos han sido los infartos e ictus, es decir, las causas no traumáticas sino más bien de estrés y riesgos psicosociales.

Aunque, ha indicado que los accidentes en el colectivo femenino representan el 44% frente al 56% de los hombres, De las Morenas ha explicado que esta diferencia se basa en "el miedo a declarar" y a que en muchos casos, las mujeres sufren una mayor invisibilidad y realizan los trabajos menor remunerados y con mayor tasa de temporalidad.

Por su parte, Luis Clarimon, de CC. OO., ha denunciado también que en estos últimos años la siniestralidad laboral no deja de crecer a consecuencia de la cada vez mayor precariedad en el mercado de trabajo. "Los accidentes están creciendo más rápido que el PIB y que la creación de empleo", ha advertido, y eso debería llevar a "aumentar la vigilancia por parte del Gobierno Central". "La falta de formación, la temporalidad, parcialidad no deseada supone una alta rotación de personas en un mismo puesto de trabajo", ha añadido.

Clarimon ha recordado que desde la aprobación en 2012 de la reforma laboral del PP, la siniestralidad laboral se ha incrementado en un 16% en nuestra comunidad autónoma. De esta forma, en los últimos cinco años han fallecido 3014 trabajadores y trabajadoras en accidente de trabajo en España. En Aragón, en 2017 hubo 16.579 accidentes en jornada de trabajo, incluidos los accidentes 'in itinere' (706 personas más que en 2016). Esta cifra supone 45,42 accidentes de trabajo con baja por contingencias profesionales al día. Y que 29 personas perdieron su vida por causas laborales en 2017: 8 por sus condiciones de trabajo, 7 por accidente de tráfico, 11 por patologías no traumáticas y 3 'in itinere'.

En la jornada para celebrar el Día internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo han intervenido también los secretarios generales de UGT, Daniel Alastuey, y de CC. OO., Manuel Pina, que han hecho un llamamiento a todos los delegados para llenar las calles el Primero de Mayo. También ha estado presente en la jornada, invitada por ellos, Soledad de la Puente, directora general de Trabajo del Gobierno de Aragón que ha reconocido que queda mucho trabajo por hacer en formación y concienciación para reducir las cifras de siniestralidad laboral.